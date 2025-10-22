¿Alguien sabe quién o quiénes fallaron en los goles del Arsenal al Atlético?

Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone. Cholo Simeone.

¿Les ha cansado el primer párrafo? La verdad es que a mí también y es así cada día que el Atlético de Madrid pierde o empata. Todos y cada uno de los días. Hace unos años fui a una revisión de un examen con un profesor que, la verdad, no me caía excesivamente bien. Ni yo a él. Peleaba por una nota que me subiera la media y no me paré a revisar qué fallos y dónde los había cometido en el examen. Fui directamente a pedir más nota. No revisé el examen. Ese fue mi horror. En el Atlético pasa exactamente lo mismo. Se mira al profesor y jamás se mira quién o quiénes cometieron los errores dentro del terreno de juego.

Hagan el siguiente ejercicio en casa, porque quizá alguno se da cuenta de una cosa. ¿Me podrían decir qué jugador del Atlético estaba en la marca con Gabriel en el 1-0? ¿Quién le marcaba o quién se quedó quieto levantando las manos porque según él no había peligro? Continúo. ¿Quién dejó escapar a Lewis Skelly en el 2-0? ¿Qué falló en el 3-0 y en el 4-0? ¿Nada? Bueno, ese es el gran problema del Atlético de Madrid. Nadie coge las jugadas y las analiza buscando culpables. Solo hay uno, el de siempre.

Anoche con el 1-0 y el 2-0 ya tenía varios mensajes echando la culpa al Cholo y claro que el argentino tiene parte de culpa, ya sea por los cambios o por otro aspecto, pero jamás se señala a lo que ocurre literalmente en el terreno de juego. El que marcaba a Gabriel era Nico, que ni molestó. El que levantó los brazos porque pensaba que no pasaba nada era Sorloth. Gallagher dejó escapar a Skelly desde el centro del campo cuando el rojiblanco estaba más fresco y salía del banquillo. Al que le cogen la espalda en el 3-0 es a Llorente y después Baena y Hancko están laxas en sus marcas. Y en el 4-0 es Gallagher el que pierde la marca para que Gabriel genere el pase final en el segundo palo. ¿Buscamos culpables generales o vamos a revisar el examen sin tener ni idea de dónde se ha fallado? No sé ustedes, pero a mí me gusta criticar poniéndole un poco de ganas a lo que hago.

Seguramente gracias a los análisis siempre "valientes", como dicen ellos, hoy Nico, Gallagher, Sorloth, Baena o Hancko se levanten pensando que la culpa no es suya. Que fue todo táctico. Como ese niño cuyo padre le echa la bronca por suspender un examen sin siquiera mirar en lo que ha fallado. Y así le va al Atlético de Madrid. Te ha pasado por encima el Arsenal, un equipo que actualmente recuerda a ese Atlético campeón de 2014, y la única solución es mirar al de negro. Siempre al de negro. ¿Por qué perdió el Atlético ante el Arsenal? Fíjense que yo veo más cosas que solo al Cholo Simeone. Veo un equipo con una defensa de hierro y otro que lleva viviendo de José María Giménez desde 2018. Veo un conjunto que necesitaba un 9 y ficha al que destrozaba porterías en Europa el año pasado junto a Mbappé. Y veo a un Arsenal que mueve la pelota como los ángeles con una presión demoledora y que no tiene al mismo jugador llevando la manija desde 2014. Koke, como siempre desde hace una década, el único que pone orden.

Si analizo los fallos en los goles, las diferencias en la planificación y los errores que también comete Simeone... hombre, no sé, a mí me sale algo más que todo el primer párrafo con "Cholo Simeone, Cholo Simeone". Sin embargo, hoy el debate te lo van a llevar al mismo terreno de siempre. ¿Qué falló? "Por supuesto, el Cholo".

Por cierto, he señalado varios jugadores hoy porque se cometieron esos errores, pero no creo que haya que atizar en exceso a nadie. Eso sí, lo que pido y llevo años haciéndolo es que al Atlético se le exija desde el conocimiento de sus fallos, ya que el análisis simplón de "el Cholo gana" o "el Cholo pierde" no vale para nada. A mí al menos no me pagan para analizar así las cosas. Si el Atlético quiere aprender del 4-0 del Arsenal deberá tomar medidas desde la planificación hasta la marca en los saques de esquina. Y sí, también el Cholo con sus cambios. Pero no solo con esto último. Si es así se mejorará. Si no se hace eso, debate de barra de bar y sálvese quién pueda.