¡Qué casualidad que metes a Baena junto a Julián y el Atlético es contundente! ¡Qué casualidad que vuelve Giménez y se junta con Le Normand y la portería se queda a cero! ¡Y qué casualidad que un jugador como Giuliano se mate a correr y acabe siendo decisivo! ¿Casualidad todo ello? No, causalidad. El Atlético, como cualquier equipo, es sólido cuando su columna vertebral lo es y se resquebraja cuando uno o varios se salen del ADN del equipo. Por eso mi titular es: Giulianos y Baenas.

Sin quitar de la ecuación a la estrella del equipo, Julián Álvarez, hoy me quiero centrar en dos jugadores que son todo lo que el Atlético necesita para brillar. Son jugadores atemporales. Te valían en los 70, 80, 90, 2000 y ahora en 2025. Giuliano es pura intensidad y pertenencia mientras que Baena suma a una calidad de genio, un compromiso propio de un guerrero.

Porque Giuliano y Baena son esos pequeños grandes incordios que cualquier equipo odia tener enfrente. Simeone te machaca a carreras, diagonales, choques, picardía, coraje y gol. Baena hace también la mayoría de estas cosas y encima redondea su propio pastel con jugadas que hacen recordar a los colchoneros lo que sentían viendo a Arda Turán. Por cierto, volviendo a Giuliano, hay muchos tipos de calidad en el mundo del fútbol. No solo está el pase preciso con el exterior entre dos líneas de rivales. También está el controlar el balón jugando a 200 por hora. Por eso cuando veo a Giuliano ir más rápido que el AVE y el balón aún se mantiene en sus pies destierro de mi mente eso de que no tiene calidad. La tiene y además a gran velocidad.

Cuando dos jugadores así se juntan, el Atlético es el Atlético, porque la filosofía del club colchonero es precisamente esa: calidad corriendo, no genialidad andando. El que lo quiere entender, perfecto, y el que no que ponga rumbo a Oslo o que siga los pasos de otros senderistas que ahora reciben halagos entre jeques y arena. Es la única realidad que ha existido en el Atlético desde su fundación. Lógicamente es un equipo que necesita calidad para luchar por todo, pero esa calidad jamás debe mostrarse con una pierna de seda que se esconde en un duelo o con un pie de fino estilista que no se mete en una batalla ¿Por qué encaja Baena? Porque tiene pierna para colocarla en la escuadra y también para jugarse la misma en un balón dividido. Giulianos y Baenas, vuelvo a repetir.

Mención aparte merecen Jan Oblak y José María Giménez. Al primero le atizan cada vez que el Atlético pierde y lo hacen con argumentos y discursos propios del cansino que te da la cena de Nochevieja. Tirando de clichés y con argumentos tan válidos y contrastados como "es que le tiran y le marcan". Guau. El empirismo en estado puro. Pues bien, Oblak sigue a lo suyo y anoche en Sevilla salvó varios goles del Betis. Demostró, otro día más, que es el mejor portero de la historia rojiblanca. En el caso de Giménez, la salud mental de muchos rojiblancos dependen de su salud física y cada vez que está en el campo se nota. Le Normand es otro con el uruguayo, por ejemplo. Sobre todo porque Robin se dedica a su parcela y no tiene que ir apagando fuegos que otros compañeros generan cuando son titulares. Si hay centrales hay Atlético y eso se lo debe apuntar Mateu Alemany para futuros fichajes.

Por fin una victoria fuera de casa. 0-2 relativamente sencillo ante un equipo que estaba también peleando por meterse en puestos Champions. Ojalá sea poco lo de Barrios y ojalá no tengamos que ver demasiadas veces esos dobles cambios que sigo poniendo en duda. Pese al 0-2, no me gustó que el Cholo quitase a Baena y Julián cuando Barrios ya estaba KO por lesión y aún faltaba media hora. Son tres armas demasiado importantes para prescindir de ellas a la vez. Por cierto, Julián estuvo más flojo de lo habitual y como sé que él es uno de esos genios a los que sí se les puede exigir toca subir de nuevo el nivel. Lo hará, no me cabe duda. Lo bueno es que cuando no tenga el día, ya saben: Giulianos y Baenas.