Jay Garrick, Barry Allen, Wally West... y Giuliano Simeone

Jay Garrick, Barry Allen y Wally West han sido hasta la fecha los principales nombres bajo el traje de Flash. Este superhéroe que corre aún más rápido que Superman ha tenido múltiples interpretaciones en cómics, series o cine, pero quizá faltaba algo más. Pues bien, Giuliano Simeone ha venido para calzarse las botas y dejar su estela roja y blanca sobre el césped del Metropolitano. ¿No me creen? Les dejo una foto que circula por las redes sociales:

Giuliano Flash pic.twitter.com/bU5yN5msK7 — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) November 4, 2025

¿Es o no es Flash? Para mí lo es y gracias a esa estela rojiblanca que deja rivales atrás, el Atlético logró ganar un complicadísimo partido trampa de Champions ante el Unión St Gilloise.

Hagan el favor, si gustan y si pueden, de ponerse el 1-0 del Atlético anoche. Lo de que Giuliano no tiene calidad se desmonta partido a partido. Miren la jugada. Se lleva la pelota con la zurda con una facilidad pasmosa para ponérsela por delante y medirse en velocidad con su marcador. Ese toque con la izquierda, rápido y técnico, es calidad pura y el hecho de pasar de correr a toda velocidad a pararse y regalarle el gol a Julián es de auténtico jugón.

Respecto al partido en general, no creo que haya que hacer un análisis tan contundente a lo que se vio anoche. El Atlético jugó el sábado un partido muy exigente ante el Sevilla y de sábado a martes se ha notado mucho el cansancio. No daría demasiadas vueltas a lo de ayer. Se ganó. Punto. Hay partidos así cada año en todos los equipos que juegan sábado, martes, sábado y lo más importante es que los tres puntos se quedaron en Madrid.

Lo que sí me parece que hay que reseñar es que igual que Giuliano está en modo Flash, Julián Álvarez está un poco desdibujado. Ojo, para Julián estar desdibujado es marcar ante el Sevilla y marcar ante el St Gilloise, sin embargo, si le ves en el campo no está en su mejor momento. El argentino está más lento en sus movimientos, no termina de resolver las acciones del juego a su mejor nivel y ayer se equivocó en pases y un mano a mano que no suele fallar. No pasa nada, es parte de la temporada de cualquier estrella, pero necesita descanso.

Al Atlético y también a Argentina le vendría bien que Julián Álvarez parase dos semanas. No se juegan nada los campeones del mundo y si le quieren fino en el Mundial más les vale ser inteligentes y no quemarle físicamente. De hecho no sé si el próximo sábado habrá descanso para el 19 o si se acordará un tiempo de juego ‘x’ que no se superará pase lo que pase. Veremos.

Aparte de Julián, la sensación general era de cansancio grupal en el Atlético. Lo sostuvieron Giuliano, un Barrios descomunal y que Gallagher y Sorloth salieron a comerse el césped. Pero la realidad es la de un equipo muy espeso que quizá echó de menos algo más de rotación.

Ahora toca el Levante y como vamos a empezar ya con la matraca de la "maldición del Levante" que se repetirá a modo pupista a diario, solo quiero decir una cosa. El Atlético ha perdido las dos últimas veces en el Metropolitano, pero había ganado 11 partidos seguidos en casa antes de esas dos derrotas. Respetar al Levante, ok, pero calma. Que parece que nunca les has ganado.