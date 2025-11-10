No queda nada del Atlético Aviación

No hace tanto tiempo al Atlético de Madrid le decían el Atlético Aviación y no, no era por el anterior nombre que tuvo el club rojiblanco sino por la cantidad de goles que marcaba a balón parado. Pues bien, ese Atlético, de momento, ha desaparecido. No queda nada de ese equipo al que incluso, injustamente, se le acusaba de solo tener poderío en ese registro del juego. La prueba la tenemos día a día y ante el Levante la historia se volvió a repetir con datos que asustan.

El Atlético tuvo la friolera de 21 saques de esquina ante el cuadro granota. No marcó en ninguno de ellos. Pero el dato negativo va más allá. Ya no es que los rojiblancos no marquen, es que en el 90% de las ocasiones ni siquiera remata. Del Atlético Aviación al Atlético Desesperación ya que ni aposta se podría conseguir ser tan inoperante en las jugadas de estrategia.

En el Atlético actual hay dos tipos de saques de esquina: el corto y el blando. Da igual el jugador que los saque. Unos lo meten al primer palo donde nadie peina y otros lo tiran bombeado para que el portero coja la toalla, se seque el sudor y 10 segundos después al caer la bola se haga con ella. Nadie la pone bien y nadie remata. Eso en ataque, pero es que en defensa nadie la toca y nadie despeja. Siete goles se ha llevado el Atlético a balón parado este año. En el fútbol actual eso es imperdonable.

Sí, ya sé que el Atlético ganó 3-1 al Levante y ganar es ganar, pero creo firmemente que la única manera de que el cuadro de Diego Simeone gane títulos es a través del balón parado. O mejora eso o acabará claudicando. Sabemos que tiene a Julián, sabemos que juega infinitamente mejor de lo que la gente dice con jugadores como Koke, Baena o Barrios y también sabemos que las ganas de Giuliano, Llorente y Nico son armas afiladas y decisivas. Eso lo sabemos, sin embargo, no he visto a ningún equipo ser campeón sin dominar el balón parado. Ni siquiera el Barcelona se puede permitir ese lujo. Robert Lewandowski es buena prueba de ello con su poderío aéreo. Por lo tanto si el Cholo quiere volver a Neptuno, debe volver el Atlético Aviación.

Siguiendo por el camino del balón parado, me sigue preocupando muchísimo lo de Sorloth. Así a bote pronto si yo tengo un equipo y mi delantero centro de casi dos metros no remata ni un solo balón en más de una docena de córners más otros 8 o 9 centros laterales... la verdad es que conmigo no vuelve a jugar. Lo siento mucho. Y ojito a los que la ponen porque ni Julián ni Antoine Griezmann ni Baena están dando con la tecla.

Lo de Sorloth va mucho más allá del fondo. Es la forma. Lo mismo es que jugadores como Radamel Falcao en su día, Diego Godín, Miranda y cía me tenían mal acostumbrado, pero creo sinceramente que no es mucho pedir que un 9 de dos metros en vez de esperar el balón vaya a por él. Ya sabemos y lo demostró en el derbi ante el Real Madrid que si se la pones en la cabeza habitualmente la puede meter, sin embargo, no es de recibo que un delantero centro en vez de buscar el gol lo espere. No puedes meter 15 centros al área y que tu 9 de dos metros la espere y no vaya a por ella. Sorloth no puede esperarlas todas a la cabeza, tiene que ir a por ellas porque es un rematador estático a más no poder. Hasta Giuliano, que ni mucho menos mide lo que Alexander, tuvo una clara con la testa por ir a por ella.

No puede seguir así el tema del balón parado. Ojo, no soy de soltar la eterna gañanada de que esto no se entrena, que es la habitual monserga del que no ve un entrenamiento jamás, pero sí soy de los que piden o mayor atención o un cambio de autoría de la estrategia. El que la esté llevando, no funciona y no lo digo yo, lo dicen los datos. Cholo, tú diste una Liga al Atlético de Madrid con un cabezazo ante el Albacete. Diego Godín y Miranda te dieron cabezazos históricos. Recupera el balón parado en defensa y en ataque y la cabeza de Neptuno estará más cerca de llevar de nuevo una bufanda colchonera.