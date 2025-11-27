Como todos en el Atlético de Madrid, José María Giménez siempre me ha provocado una sensación de rabia. No mala. No la que te surge cuando un jugador no te gusta sino todo lo contrario, la rabia del futbolista que siempre quieres en tu equipo y cuando no le tienes te duele. Soy de esos que han golpeado la mesa al ver una alerta del móvil con un parte médico de Josema. También soy de los que claman al cielo las veces que tras una carrera se ha echado al suelo porque se había roto. Y por supuesto soy de aquellos que ha dicho la siguiente frase: "Si está bien Giménez es de los mejores centrales del mundo".

Por suerte para el Atlético, el uruguayo ha sufrido todo eso y aquí sigue. Porque... ¡Qué cabezón es Giménez! Seguramente el que más de la plantilla y les aseguro que hay unos cuantos. Todo en el buen sentido, por supuesto. Y ayer ante el Inter esa cabezonería de resistir hizo que el charrúa se lanzase a por el balón en el último suspiro como el que sale del agua a coger aire cuando estuvo a punto de ahogarse. Él respiró y el Metropolitano estalló gracias a él.

El Atlético logró este miércoles gracias a Josema una nueva victoria por 2-1 ante el Inter. Ya pasó en 2023 de manera muy distinta, pero el resultado es el mismo: sentir que si el subcampeón de Europa viene a tu casa lo va a pasar mal. Fue un auténtico partidazo. Un duelo Champions de los que se recuerdan durante años. Dos equipos que jugaron muy bien, intercalando el dominio del choque y mereciendo ambos llevarse la victoria. Sí, el Inter también la mereció y cuando dos equipos dejan el poso de haberlo hecho tan bien el disfrute de una victoria es aún mayor.

Fue un maravilloso partido de Champions con una bestia como el Inter, repito, subcampeón de Europa, yendo a por la victoria y sufriendo como nadie las diferentes armas de otra bestia que es el Atlético. Cuando el Inter tenía el balón, los rojiblancos salían al contragolpe. Cuando los italianos defendían, el Atlético aprovechaba la posesión y buscaba el gol a ras de césped. Y así los 90 minutos en un duelo que pudo decantarse para cualquiera de los dos conjuntos. Lo bueno es que cayó del lado rojiblanco y eso fue en parte por los cambios valientes del Cholo Simeone.

Y si hablamos de cambios, hablemos de Koke de nuevo. Hasta que Cardoso coja ritmo, Koke es indiscutible en el Atlético. No hay debate. Ayer salió y el Inter perdió la pelota. Es un jugador eterno. El timón más importante que tiene el Atlético desde 2014. Hace todo bien y el equipo lo nota. Sé Koke, como decía el anuncio, porque cuando el 6 toca césped, la pelota se enamora de él.

A todo esto y siendo un amante del fútbol de Koke como estoy demostrando, sinceramente creo que su suplencia anoche estaba justificada y era parte de un plan que salió bien. Simeone pensó que con Cardoso y Gallagher tendría piernas en el inicio del choque y eso contendría el ímpetu del Inter. A partir de ahí la idea era ser sólidos y efectivos y si todo iba bien o si lo necesitaba, el plan B con Koke y compañía haría su aparición en la última media hora. Así fue diseñado el plan y así salió a la perfección. Razón más para confiar siempre en Koke porque te ayuda en el plan A y en el plan B.

Todas mis conclusiones hoy son buenas, sinceramente. Incluyendo los minutos de Nahuel Molina. Veo pocas lagunas tras un partidazo de categoría Champions. Además se suma por fin a la batalla Marc Pubill. Pocas veces he visto tanta tranquilidad y fuerza en un chico que estaba prácticamente inédito. Raro será no verle ante el Oviedo y tanto Cardoso como él deben dar un salto más de calidad al equipo. Mientras eso pasa... ¡Vivan los cabezones a balón parado! La verdad es que lo echaba de menos y aún más hoy no me cabe duda de que la única forma de ganar títulos es con este tipo de jugadas funcionando. Espero que sea el inicio de una bonita y aérea cabezonería.