La reunión con Otegi y la financiación ilegal del PSOE

Nueva jornada negra para el PSOE, en general, y para Pedro Sánchez, muy en particular: Por un lado, la Audiencia Nacional ha dado 10 dias al PSOE para entregar "la relación de pagos en metálico" de este partido durante toda la etapa de Pedro Sánchez; y por otro, Ábalos ha ratificado las declaraciones de Koldo Garcia al diario El Español, según las cuales el presidente del Gobierno y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 en un caserío situado en el País Vasco.

Empezando por lo primero, el requerimiento de la Audiencia Nacional no hace más que fortalecer las sospechas de que el PSOE como persona jurídica haya podido incurrir, más que en un delito de financiación ilegal, en uno de blanqueo de capitales u otras irregularidades, incluso el "desfalco del partido" como sostienen ahora el fiscal. Nadie comprende -empezando por la Fiscalía Anticorrupción- la lógica que ha llevado al PSOE a pagar a una empresa de seguridad para que transporte dinero en efectivo para pagar los gastos de los cargos orgánicos en lugar de pasar esas cuantías por transferencia y ahorrarse el coste. Se trata, sin embargo, de un procedimiento habitual en este partido, según declaró el exgerente de la formación Mariano Moreno. De este modo, los socialistas habrían retirado de sus cuentas bancarias una cuantía cercana al millón de euros en cinco años, dinero que supuestamente procedía, en su mayoría, de las subvenciones públicas y que, en lugar de abonarse directamente a los cargos, se llevaba a la sede de Ferraz y estos lo recogían en sobres.

Sánchez, que tanto ha presumido de la transparencia en las cuentas de su partido, podría, sin embargo, haber mentido también al negar su reunión en 2018 con Arnaldo Otegi, reunión que también ha sido desmentida por el proetarra, pero que ha sido destapada por Koldo García quien asistió como chofer y de la que tenia conocimiento José Luís Ábalos

Lo que es un hecho incontestable es que, en este asunto en concreto, Pedro Sánchez ya mintió descaradamente a todos los españoles al afirmar categórico –"si quiere se lo digo 20 veces"- que "no iba a pactar con Bildu", para hacer justo lo contrario tiempo después, con concesiones tan repugnantes como reducción de penas y excarcelaciones de terroristas presos, al margen del blanqueamiento de una formación proetarra que fue en su día ilegalizada por el Tribunal Supremo por ser la rama política de ETA y que jamás ha condenado un solo asesinato de la banda.

Con todo, y dada la frecuencia con la que Sánchez incurre en las mentiras, no hay que descartar que, más adelante, justifique estas nuevas como "un cambio de opinión" tal y como hizo con las anteriores. Y es que a este infausto personaje que nos gobierna le faltara veracidad, pero desfachatez le sobra.