Protejamos nuestras democracias de injerencias externas

Europa vive bajo la constante amenaza de injerencias extranjeras que buscan romper nuestros sistemas democráticos. Se trata de un problema real, constante y que requiere una acción urgente y eficaz por parte de las instituciones europeas. El Parlamento ya lo acreditó en 2023 a través de una comisión especial, desde entonces, estos casos no han hecho más que aumentar en todos los países de la UE.

Los españoles ya lo sufrimos con la desinformación masiva que Rusia impuso en Cataluña durante el proceso independentista. Conocimos incluso que el secesionismo llegó a reunirse con agentes rusos y sus medios de propaganda viralizaron contenidos que buscaban desestabilizar nuestras instituciones. La conexión entre Rusia y el movimiento secesionismo catalán quedó acreditada y no hay amnistía que pueda borrar esta traición.

Lo cierto es que el Kremlin utilizó al independentismo en su estrategia, perfectamente diseñada, que busca desestabilizar a la Unión Europea, polarizar a la sociedad y socavar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Pero no solo eso, Rusia, además, ha intentado influir en las elecciones de la República Checa, Alemania o Rumanía, en este último caso, recordemos que los comicios se tuvieron que repetir después de que quedara acreditado el uso sistemático de cuentas falsas para influir en el debate, además de un importante número de ciberataques.

Es necesario que la UE adopte un enfoque integral para proteger mejor a nuestros sistemas democráticos. La propuesta recientemente presentada por la Comisión de un Escudo Europeo de la Democracia, es un primer paso pero insuficiente, necesitamos ser más ambiciosos y proponer una serie de reformas en áreas clave y que son especialmente sensibles.

En primer lugar, reforzar nuestra capacidad de actuación para adelantarnos a los ataques y no simplemente buscar soluciones una vez que se han materializado. Además, los sistemas electorales deben convertirse en una infraestructura crítica de la UE, por eso, hay que fortalecer la Red Europea de Cooperación en Materia Electoral (ECNE) con carácter de urgencia.

Es importante que las redes sociales cumplan con las reglas establecidas, como la Ley de Servicios Digitales, y adopten las medidas necesarias para luchar contra la difusión de noticias falsas, buscando ser más proactivas en la prevención. En cuanto a los medios de comunicación, la UE ha de contribuir a la protección de la libertad de prensa para que puedan evaluar la información y ser conscientes cuando se enfrentan a campañas de desinformación.

El enemigo buscará siempre fórmulas novedosas para desestabilizar nuestras democracias. No son solo ciberataques, también lo estamos comprobando con la instrumentalización de migrantes para presionar a los países del este o con el sabotaje de infraestructuras energéticas clave. La UE debe dotar mejor a sus agencias para ayudar a los países a protegerse y para conseguirlo es importante fortalecer los mandatos de Europol, Frontex y Eurojust.

Y no podemos preocuparnos solo por las injerencias en la Unión Europea. Nuestros países vecinos están aún más expuestos a los intentos de influencia, especialmente aquellos que siguen en la órbita de Rusia, como por ejemplo Moldavia o Rumanía. En un entorno global cada vez más incierto, debemos proteger la cooperación europea, nuestra democracia y nuestros valores compartidos.

Javier Zarzalejos es presidente de la Comisión de Libertades Civiles y eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo