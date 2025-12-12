La heroína que necesitan Venezuela… y España

No es extraño que la narcodictadura chavista persiga con tanto ahínco a María Corina Machado: su mera presencia en cualquier espacio público es una refutación total del régimen criminal que ha arruinado Venezuela, ha arrebatado sus libertades a los venezolanos y ha empujado a millones de ellos al exilio.

Machado es una auténtica y genuina heroína, una mujer que está sacrificando su vida y en buena medida la de su familia por un pueblo que sufre, una mujer cuya mera existencia es un grito de esperanza para Venezuela, la promesa de un país libre, próspero, democrático, mejor. Basta comparar sus discursos y su presencia con la de los capitostes del régimen –Delcy, Cabello, el propio Maduro– para convencerse inmediatamente de en qué lado están la verdad, la razón y la decencia.

María Corina Machado es, además, un líder natural, una de esas personas capaces de llevar a su pueblo a través de situaciones de extrema complejidad, como lo es su actual lucha por la libertad, como lo será la futura pero esperemos que no muy lejana llegada de la democracia, que no será ni mucho menos un camino de rosas, porque desmontar más de dos décadas y media de dictadura no es una tarea sencilla, y menos aún en el caso del narcorégimen bolivariano, que ha destruido la economía y, sobre todo, los cimientos morales de Venezuela.

Por una vez, no es lo habitual, el premio Nobel de la Paz ha servido a la causa de la Libertad: la presencia de Machado en Oslo ha sido un recordatorio perfecto de que Venezuela todavía vive bajo el yugo del chavismo, y también de la astronómica distancia que la separa del grupo de delincuentes que sigue saqueando el país y convirtiendo en un infierno las vidas de los venezolanos que quieren ser libres.

Qué tremenda y significativa vergüenza que España haya estado, desde el punto de vista institucional, ausente. Qué espantoso ridículo, qué degeneración moral y, sobre todo, qué forma tan terrible de ponerse en evidencia la de este Gobierno que ha dejado claro ante todo el mundo que está a los pies de un grupo de delincuentes y narcotraficantes, tan vendido –o comprado– que no es capaz ni siquiera de disimular y que prefiere que el planeta entero se entere de su indignidad a contrariar un poquito a sus amos.

Como decíamos, María Corina Machado es la heroína que necesita Venezuela, probablemente la única persona del mundo capaz de sacar a ese país del profundo pozo de crimen e inhumanidad en el que la ha sepultado un grupo de criminales. Pero también puede ser la heroína que necesita España: tumbando el narcorégimen de Maduro y destapando las conexiones de esos delincuentes con los delincuentes de aquí puede asestar un golpe por fin letal a aquellos que están dispuestos a hacer de España una nueva Venezuela y a los que sólo las circunstancias de nuestro país, por suerte tan distintas de las de América del Sur, les han impedido ya lograr su propósito.