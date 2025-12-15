Pasan los años y seguimos siempre con el mismo debate. ¿Qué diferencia hay entre crítica e insulto? Tampoco se sabe discernir entre opinión y ensañamiento. Y mucho menos diferenciar entre pedirle cuentas a alguien como exigencia o ponerle en el paredón para fusilarlo sin piedad. Si eso pasa en la vida imaginen en el fútbol y si eso pasa en la calle imaginen en las redes sociales.

El sábado el Atlético de Madrid ganó al Valencia por 2-1 con goles de Koke y Griezmann. Dos leyendas del conjunto rojiblanco que siguen sumando minutos de calidad y que siguen dando puntos al club que ha marcado sus vidas. Ellos saben muy bien lo que es disfrutar de las dos caras de la moneda del fútbol. Como leyendas saben cómo se toca el cielo del Vicente Calderón y del Metropolitano y cómo te pitan los oídos cuando la edad avanza y por consiguiente tu nivel disminuye.

Como llevo años diciendo con ellos y con otros jugadores, para mí insultar a Koke y Griezmann no te hace menos atlético, pero sí peor. Mi razonamiento parte de una base lógica: es mi opinión y como es personal, yo decido lo que digo y lo que no digo. Nunca iré a quitarle un carnet de socio a nadie ni tengo el más mínimo poder para, hipotéticamente, decirle al club que elimine uno, dos, diez o 100, pero ojo, como en el Club Atlético Vinuesa de Madrid decido yo, si fuese por mí, en mi club no entrarían.

Esto que digo es algo que molesta, sobre todo a los que se sienten parte del grupo de los que cogen el fusil para proceder a los ajusticiamientos. Y es algo que me sigue sorprendiendo y aterrando. ¿Cómo es posible que personajes que insultan, machacan y fulminan a sus propios jugadores luego se indignen porque la gente les quiera lejos a ellos? Debe ser la maldita y asquerosa impunidad de Twitter, pero me fascina que @sinoganotereviento1903 o @miroalatletiysiganameenfado sean tan decididos a la hora de cargar sus armas y luego tengan la piel tan fina para no soportar el ida y vuelta. Algunos incluso se esconden en entrevistas. Tela.

Koke y Griezmann son y serán leyendas del Atlético de Madrid y como tal saben lo que conlleva llevar esa camiseta y ese escudo en el pecho. Esto no va de mimarles hasta la saciedad, lo hagan bien o lo hagan mal, pero sí va de respetarles. Ni Antoine ni Koke piden mimos. Tampoco piden que se les hagan reverencias por su estatus dentro del club. Y mucho menos se han quedado en el Atlético otro año más para pasar el rato. Por eso cuando escuché y leí el año pasado que iban a ser un lastre sí que reconozco que me dieron ganas de romper algún carnet que otro.

Como dijo Simeone las estrellas de verdad nunca molestan. Koke este año no solo está sumando sino que sigue siendo el titular del equipo en el centro del campo. Sigue siendo la brújula del Atleti. Con Griezmann, su aportación llega más desde el banquillo, pero es igual de importante. Ante el Valencia bajó un balón del cielo que solo te bajan los genios y por eso 65.000 personas se fueron a casa felices. Por él. Por su golazo. Por seguir en el Atlético de Madrid.

Quería tirar esta columna por Koke y Griezmann porque creo que aparte de respetar y honrar a las leyendas de un club también hay que defenderlas. Igual que informar de verdad y dar datos y las estadísticas que sostengan lo que se dice. El otro día ante el Valencia llegué a escuchar que los cambios fueron malos por parte del Cholo. Les prometo que me llegaron cosas así por redes sociales y volviendo el Metro. Tuve que mirar de nuevo los datos y las estadísticas aparte de constatar de nuevo que el partido había acabado 2-1. Ojo, 2-1 con gol de Griezmann. ¿Adivinan cuál fue uno de los cambios? ¡Anda, si fue Antoine! Lo dicho, no puedo quitar carnets, pero si pudiera...

Respecto al partido, tres puntos y a correr. Punto. Ya sé que los cambios no fueron bonitos. No suena bien quitar a Barrios y Julián Álvarez, pero al final lo que ganó el partido fue sacar a los Griezmann y cía. Además, venir de jugar fuera ante Barcelona, Athletic y PSV con partidos de alta intensidad y pensar que no van a tener cansancio es o no saber de fútbol o pensar que esto es la PlayStation 5.

Por cierto, para acabar, voy con Marc Pubill. Otro caso más que da la razón al Cholo en su forma de tratar a los jugadores. Estaba claro que tendría una oportunidad. Estaba más claro aún que Simeone lo estaba moldeando para adecuarlo a lo que necesitaba de él. Y sigue igual de claro que el Cholo hace las cosas por algo. Cuando este chico, si sigue siendo humilde, llegue a la Selección veréis un montón de cable siendo recogido por Madrid. Cuidado, no tropecéis con él que se os puede caer el fusil y dispararse solo.