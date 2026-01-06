Mejor una dictadura de izquierdas que una democracia donde pueda gobernar la derecha

No sé por qué me ha venido a la cabeza Obama. El admirado Barack envió a la Delta Force a Pakistán y allí, en una casucha cutre, las tropas de la unidad de élite encontraron a Osama Bin Laden y lo mataron. Violaron la soberanía de Pakistán, se cargaron a un tipo y todo el mundo se felicitó. La ONU y la UE aplaudieron. El Gobierno de España, con Zapatero, aplaudió más fuerte y dijo que el terrorista se lo había buscado. Ahora, este 2 de enero, Trump envió a la Delta Force a Venezuela para capturar a Maduro y no para matarlo, aunque podía haberlo hecho. Puestos en lo legal, ha violado la soberanía de una nación, pero ha llevado al acusado de narcoterrorismo (al que no reconocía como presidente) ante la justicia, donde tendrá derecho a defenderse. Sin embargo, ya se ha visto lo que hay. Para Obama, besos en el culo; con Trump, qué miedo, qué amenaza, qué terror, qué va a ser del orden internacional. Será que Obama respetó escrupulosamente las normas del islam para deshacerse del cadáver de Bin Laden, mientras que Trump ha llevado a Maduro a Nueva York vestido como un payaso.

No se preocupe nadie, que ahí llegan los heroicos. España va a liderar la respuesta internacional contra la acción de Trump. Desde ayer mismo. Lo hace porque ha violado el derecho internacional, ha instaurado la ley del más fuerte y ha puesto en peligro el orden basado en reglas. La ley del más fuerte la ha estado imponiendo Maduro en Venezuela para cometer fraudes electorales, perseguir a la oposición, encarcelar, torturar y asesinar a gente y secuestrar a ciudadanos de otros países, sin que los paladines del derecho internacional hicieran nada. Millones de venezolanos emigrados o exiliados dan fe de cómo regía el derecho en Venezuela bajo la dictadura bolivariana. Y es que el orden basado en reglas, que tanto menciona Sánchez, consiste en que unos países incumplen las reglas sin que los demás, los que hablan de reglas, puedan o quieran hacérselas cumplir. Aunque la retórica vagamente diplomática que ha desplegado el Gobierno español no es más que un tenue camuflaje. La verdad es que estaba en una cómoda convivencia y una lucrativa connivencia con el régimen de Maduro. Que estaba haciendo negocios con la dictadura venezolana. Y que ahora está desolado. Si pudiera, Sánchez daría orden a la secretísima Fuerza Plus Ultra para que repusiera en el poder a Nicolás Maduro.

Esta posición del Gobierno de España es demasiado impúdica, incluso si se consideran los precedentes. Como que fue en la embajada española en Caracas donde se coaccionó al ganador de las elecciones para que firmara una rendición y saliera de Venezuela. Sánchez, el del "orden basado en reglas", no presionó a los que robaron las elecciones. Presionó a los que fueron los legítimos ganadores para que se quitaran de en medio. Si su actual sobreactuación es un intento de movilizar a la izquierda anti imperialista de los años 70 para las citas electorales de 2026, va a dar con hueso. Hay cientos de miles de venezolanos en España, el noventa y nueve por ciento de ellos están esperanzados y la propaganda gubernamental se estrella contra esta relación de proximidad. Defender la dictadura de Maduro no será popular. Pero al defender al régimen bolivariano, Sánchez se defiende a sí mismo. A fin de cuentas, la idea que subyace es que cualquier cosa es mejor que un gobierno de derechas. En lo que queda de la izquierda lo tienen claro. Mejor una dictadura de izquierdas criminal, que una democracia donde pueda gobernar la derecha.