Griezmann rescata al Atlético pero... ¿Quién rescata a Julián?

Sin Baena y sin Julián Álvarez no ganará títulos. Tan fácil como eso. Ganará partidos, se meterá en Champions y sacará el 5 de nota media que el club parece firmar cada año, pero ni de broma el Atlético rozará metal. Igual que los Lakers no ganarán la NBA sin Luka Doncic y LeBron James. O España no tendrá un ganador del Open de Australia si no juega Carlos Alcaraz. ¿Por qué? Porque los mejores equipos, selecciones o clubes de petanca necesitan a sus jugadores franquicia y si no los tienen, niente.

Las estrellas del Atlético de Madrid por juventud, talento y genialidad son Julián Álvarez y Álex Baena. El primero volvió a firmar un partido horrible, esta vez ante un Segunda, y la que tuvo la definió a la velocidad de la oscuridad. Antes lo hacía a la de la luz y ahora a la de la oscuridad. Y Baena lo intenta, busca el balón, la mueve, la mete en el área, tira a puerta... y de momento no pasa mucho. Por eso estoy muy preocupado, porque el Atlético está desde hace ya mucho tiempo y por razones varias sin Julián Álvarez y Baena.

El partido ante el Dépor parece complicado porque acabó 0-1, sin embargo, con un poco de contundencia el Atlético se lo habría llevado con la gorra. Dos palos, un cabezazo de Julián, varias llegadas al área... Y el Dépor hizo moverse a Musso una vez con un tiro a puerta en noventa minutos. Lo dicho, partido sencillo. El problema es que acabas pidiendo la hora porque tus estrellas están como están.

Antoine Griezmann rescató al Atlético pero... ¿Quién rescata a Julián? ¿Y quién hace brillar a Baena? Porque el primero ha tenido salud de sobra para brillar y sigue con unos datos que asustan, como por ejemplo que su último gol en competición española fuera de casa tuvo lugar en la jornada 1 que se jugó en agosto. Y Baena, apendicitis de por medio, se lesionó muscularmente dos veces quedándose más de un mes fuera en ambos casos. Basta ya. Toca ser las estrellas que cuestan entre los dos unos 130 millones. Esto es el Atlético y por mucho que se diga fuera que aquí no hay exigencia, aquí la hay.

Mientras aparecen las estrellas, los que salvan el día son las leyendas. Es el año de Koke y Antoine Griezmann. Son los más decisivos en lo que va de temporada y tiene narices que eso sea así. No porque me moleste que dos genios sigan demostrando lo que son callando bocas de verdad sino porque lo suyo es que alguien vaya cogiendo el relevo. A Koke solo lo sientan las molestias y a Griezmann hay que sacarle sí o sí porque él sí ve portería. Anoche Antoine fue el héroe una vez más. La gente seguramente habría quitado al galo para dejar a Julián, pero el Cholo hizo lo contrario y justo después el ‘7’ la clavó por la escuadra. Acertó el técnico, para variar, aunque mantengo que mi preocupación es excesiva porque nadie aparece para coger los galones que Koke y Antoine Griezmann portan. O hay relevos ya o el Atlético se quedará lejos de Neptuno durante una buena temporada.

Por lo demás, faena de aliño. Me gustaron Musso, Cardoso y Ruggeri. Me encantaron Griezmann, Pubill y Hancko. No me dijeron nada, Giuliano, Baena o Almada. Me desesperaron Julián y Nahuel. Sorloth... pues eso, estuvo.

Por cierto, acabo con un tema polémico que, como no, surge alrededor de una jugada en una victoria colchonera. Muy curioso lo milimétricos que se ponen algunos con la barrera en el gol de Antoine Griezmann buscando meterse con el Atlético y ensuciar su victoria. Curiosísimo. Luego tienes auténticos robos descomunales y descarados de otros, barreras mal puestas, penaltis inventados o incluso falsificación de dobles toques y oye, silencio. ¿Por qué será? Yo me lo puedo imaginar. Hasta la próxima.