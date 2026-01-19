Si el Atlético-Alavés no es un mal partido... ¿Qué lo es?

No soy sospechoso de atacar al Atlético de Madrid porque el resultado de un partido sea 1-0 o 0-1. De hecho, he defendido que ese "comer pizza" al que se refirió Diego Simeone en su día, cuando se gana con los marcadores así, es igual de válido que cualquier otro resultado, siempre y cuando ganes. Ganar es ganar y eso no ha cambiado; sin embargo, que nadie me diga, por favor, que el Atlético-Alavés de ayer domingo fue un buen partido.
El partido del Atlético de Madrid fue malo, tirando por momentos a horrible. Se salvaron, futbolísticamente hablando, Hancko y Pubill. El resto que se salvan es por darlo todo físicamente, incluyendo a un Pablo Barrios excelso, pero los de más calidad siguen sin aparecer y ya van muchas veces. Gol de Sorloth y pidiendo la hora. Y ojo, no la pidió durante los últimos 5 minutos, sino durante el último cuarto de hora. Es demasiado tiempo contra un equipo en descenso y jugando en casa. Repito, si eso no es un mal partido, ¡apaga y vámonos!
El gran problema del Atlético de Madrid sin Koke como titular es que nunca se sabe quién organiza. Con Koke organiza él. Sin él, no es Cardoso. No es Almada. No es Barrios. No es Baena. Nadie la quiere llevar y el equipo no está gobernado. Hay chispazos, pero no consistencia. Conclusión: no hay timón. Además, el Atlético hace años que no tiene un delantero que por sí solo sea letal. Falcao y Costa en su día lo eran. Luis Suárez lo fue, pero su rodilla no dio para más. Sin eso, necesitas mando, calidad, desborde y personalidad. Sin Koke, no se sabe quién manda. Sin Julián, no se sabe quién ataca. Conclusión: o fichas un 9 demoledor o fichas calidad.
Respecto al mercado, Mateu Alemany dirá muchas cosas como "calidad antes que cantidad", pero el Atlético de Madrid necesita como mínimo dos jugadores de nombre que cambien la cara del equipo. El partido ante el Deportivo Alavés lo demuestra. Y este tipo de partidos los repiten fuera de casa y se pierden. Se necesitan hechos ya y eso pasa por fichar, porque este Atlético es previsible a más no poder, sobre todo cuando sus estrellas están apagadas.
Siguiendo por el camino individual, ayer me acordé de las críticas al Atlético de Madrid, también desde Argentina, con Almada. Pues bien, Almada firmó el partido perfecto para demostrar por qué no es titular en el Atlético de Madrid. Digan lo que digan los aficionados del Real M... perdón, de River Plate o de otros equipos. Tres chispazos y desapariciones de cuarto de hora o más. En la segunda parte, parecía que ya no tenía gasolina. Y no hablo del minuto 70 u 80, sino del 55'. Aquí, para quejarse, hay que ofrecer más y Almada es otro que tiene que trabajar sin hablar demasiado.
Por cierto, en otro orden de cosas, lección de honor de Senegal en la Copa África contra Marruecos. Si te roban descaradamente, te vas del campo. Y más en una final. El día que los clubes sean valientes, se acabarán los atracos y, lo más importante, se acabarán los ladrones. Algunos deberían aplicarse el cuento. Si te roban, ¡te vas! Y si te quitan cuatro jugadores en invierno... ¡Fichas!