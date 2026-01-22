Bill Murray sería del Atleti en el día de la marmota

Soy Bill Murray. Por supuesto, más quisiera, pero como mínimo me siento como él en su famosa película, ‘Atrapado en el tiempo’. Si no la habéis visto, el bueno de Bill hace de reportero que repite el mismo día una y otra vez en un bucle infinito y desesperante. No lo contaban en la película, pero si a su personaje le gustase el fútbol claramente sería del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el Atlético es el mejor representante de bucles eternos y desesperantes en un continuo día de la marmota.

¿Qué les puedo decir hoy del Atlético que no les haya dicho ya? Si les tengo que aburrir ya con mis columnas. Todo se reduce a lo siguiente: en casa se gana, columna más o menos positiva, y fuera se empata o se pierde, es decir, columna negativa. Y así llevo desde 2021 a 2026. Critico al equipo, critico al Cholo, critico a la directiva y no cambia absolutamente nada. Yo sí que tengo mal los ritmos circadianos y les aseguro que no es por el estilo de vida sino por el Atlético de Madrid.

En Turquía pasó lo mismo de siempre. Bill Murray y el día de la marmota. El Cholo y el día de los marmotos. Desesperante el Atlético en otro partido contra un rival menor en el que sumas hasta 15 remates dentro del área del rival y marcas la friolera de un solo gol. Además de ser inoperante arriba aunque generes llegadas, Marcos Llorente decidió anoche que la pelota se despeja hacia dentro no hacia fuera. Regalas el gol y arranca el Deja Vu.

Como esto es el día de la marmota toca hablar también de los supuestos artistas y genios del Atlético. Ojo, yo creo que lo son y sigo pensando que algún día aparecerán, sin embargo, no me dan ni una razón para mantener esta creencia. Julián Álvarez, nada en 70 minutos. Baena, nada en 45. Almada, ídem. ¿Hasta cuándo van a seguir así los 3? Porque Simeone les sigue protegiendo y el Cholo se está equivocando. Esto es el Atlético de Madrid y marcar un gol en dos meses, no vale. El que no lo entienda o lo sostenga, que levante la manita y salga.

De verdad, no me contéis historias con Simeone, al que por supuesto le exijo mucho más de lo que está dando. Pero no me contéis las fábulas de siempre. Que tuvieron 15 tiros. Que conté 4 pases de gol rasos que no remata nadie porque a Sorloth no le han explicado que tirarse al suelo también vale para rematar. Que tienes una estrella que lleva un gol en 2 meses y que lo único que no corta, aparte de su racha, son las subastas que montan su agente con Barcelona, Chelsea o Liverpool. Que dominas al Galatasaray y un tío se mete un gol en propia. Que sale desde el banquillo un jugador diferencial y no la huele. Basta ya de excusas. El Cholo pone mucho de su parte a veces para sostener esta mediocridad, pero aquí hay mucha estrella que se está escaqueando de lo lindo.

La realidad del Atlético por mucho que le duela al vestuario es que fichas a Julián y al segundo año te firma una racha que ni Saponjic. La realidad es que fichas a Baena y se rompe en la jornada 1, después apendicitis y luego se rompe otro mes y medio cuando parecía arrancar. Fichas a Almada y cuando era titular se rompe en una pachanga de Argentina para después no aprovechar sus oportunidades ni en Copa ni en Liga ni en Champions. Y encima se queja por no jugar. Fichas a Cardoso y acaba jugando Koke porque el estadounidense se lesiona varias veces con un tobillo de cristal. Sigamos mirando a Simeone. Casi 200 kilos en fichajes y ni uno te está rindiendo como debe. Se ponen el paraguas del Cholo y a vivir. Lo dicho, el día de la marmota.

¿Y ahora qué? Pues conociendo al equipo ganarán al Mallorca en casa, donde sí son un equipo regular, y volveremos al día de la marmota en Copa porque cuando no ven camisetas del Atleti en la grada les entra pánico escénico. Y ganarán al Bodo buscando el Top 8, pero no servirá porque los deberes se tenían que hacer en Estambul. Espero equivocarme, por favor que así sea, pero cuando cada mañana suena el despertador, me levanto con una cara de Bill Murray que no me la quita nadie. Sé que estoy viviendo el mismo día y me aburre muchísimo. A ver si va a tener razón Cerezo con eso de que los jugadores son buenos... hasta que llegan al Atlético.