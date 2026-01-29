El Atlético es Top 16 en Champions y Top 1 en mediocridad

Voy a intentar resumir en datos el ridículo del Atlético de Madrid en los dos últimos partidos de Champions y más en concreto ante el ‘todopoderoso’ Bodo noruego. El Atlético de Simeone ha sumado la friolera de un punto en los dos últimos choques de la fase de liguilla. 1 de 6 ante el Galatasaray y el Bodo, dos equipos que, con todo el respeto del mundo, son los que eliges en el bombo para así evitar a rivales mejores. Los rojiblancos han sumado casi 50 tiros totales en los dos partidos y han firmado más de 15 ocasiones de gol. Aparte de una cifra de córners que asusta al mismísimo diablo. Pues bien, con todo eso el Atlético ha sido capaz de marcar solo dos goles, ha recibido un total de tres y con un solo punto se ha quedado fuera del Top 8 de la Champions.

Anoche en el Metropolitano todo estalló. La afición, por supuesto, está harta y se pudo ver anoche en el coliseo colchonero con una pitada histórica. Los jugadores fueron al fondo sur a dar las gracias y estos les dijeron que no, que fuera, que nanai, que se vayan al vestuario a ponerse la luz que les dé la real gana y a vender las motos que quieran en el circuito del Jarama. La pitada del Metropolitano fue monumental y fue para un equipo que está sumando otro año ridículo en ambición y resultados. Los gestos de la gente para que se fuesen al vestuario no solo son merecidos sino que debieron llegar mucho antes. Quizá no haya un estadio más paciente en Europa y este equipo ha terminado por desquiciarles.

Porque este Atlético es un conjunto de discursos mediocres y reflexiones infantiles. Miren que soy muy muy muy de Simeone y muy muy muy de Koke, pero para decir lo que dijeron ayer, mejor callarse y no hablar con la prensa. Mejor decirle al jefe de prensa que no se sale, pagar la multa y a casa. Porque sus palabras y sus discursos, repetidos hasta la saciedad sin ningún cambio de actitud posterior, ya no valen. Ni las suyas ni las del vestuario ni las del palco ni las de Mateu Alemany atreviéndose a decir que con esto que hay es suficiente y que quizá no vengan fichajes y se tire de la cantera.

La gente está harta de discursos sin mejora. De pedir cariño y no darlo. De consentir y que no se espabile. Y el que no quiera asumir esto y se agobie, que cierre al salir. Porque no es normal que el Atlético siga siendo una ONG de mimos y caricias. En cualquier otro equipo grande del mundo si la estrella del equipo se tira dos meses y medio sin meter un gol, no se le aplaude en los córners. En el Atlético, sí. Gracias eternas debería darle Julián Álvarez al Metropolitano por el tratamiento que los aficionados rojiblancos le están dando. Eternas. Y encima con el runrún continuo de posibles salidas que nadie de su entorno corta. Primer mimado.

El segundo empieza a ser Baena. Otro jugador llamado a hacer cosas grandes que de agosto a enero se ha lesionado dos veces e incluso ha tenido una apendicitis. Ayer no se merecía ser titular. Jugó muy mal ante el Mallorca. Merecía salir de inicio Almada, que marcó en Liga y jugó bastante mejor. Pero el Cholo le volvió a dar la oportunidad dejando en evidencia a aquellos que dicen que no le da bombo. Nueva oportunidad y nueva nada de Baena. Segundo mimado.

El tercer mimado es el propio Simeone y lo es porque básicamente se mima a sí mismo y a todo el vestuario. Contundencia, dice. Ok, tiene razón que con más pegada el Atlético ganaría de calle, pero alguien debería investigar por qué en todos y cada uno de los partidos no hay contundencia. Por qué en todos y cada uno de los partidos no metes un córner ni aunque te lo regalen. Y alguien debería investigar por qué el Cholo jamás de los jamases usa el palo y no la zanahoria. Cholo, no funciona. No vale. ¿No lo ves? ¿No ves que vas a salir del Atlético mucho peor de lo que mereces porque los tienes a todos escondidos detrás de ti? Pues no, no debe verlo porque solo así se explica el discurso mediocre que él y Koke dieron anoche tras perder ante el Bodo noruego.

Y por último, el club. No me olvido del rey de los mimados. Del summum de la mediocridad. De los dueños del cotarro que antes de que entre Apollo van a dejar las oficinas del club llenas de excusas y discursos perdedores. ¿Quién pone orden ahí dentro? ¿Quién ha cogido los millones del mercado de invierno y dónde los han puesto? Porque en fichajes no ha sido. ¿Qué ocurre ahí? Pero bueno, son preguntas que lanzo al aire porque no tendrán contestación. No sé qué espero de gente que no es capaz de estar en el campo viendo los partidos porque se pone nerviosa. Si al jefe le da miedo ver el fútbol... ¿Qué discurso ambicioso y valiente vas a tener? Pues eso, ninguno.

Mi conclusión es que este Atlético está muerto y las olas del mar lo dejarán en alguna playa o directamente en el fondo. Con el corazón en la mano siempre creeré que la Copa o la Champions te darán una alegría, pero si uso la cabeza y la razón, sinceramente, ni veo al equipo ganando en Sevilla al Betis en Copa ni veo resultados más allá de octavos o cuartos en Champions. No hay líder, no hay estrellas, no hay ambición y no hay fútbol. ¡Qué acabe esto pronto! Por la afición, ojo, que es la única que se merece dejar de sufrir. Ellos de momento van a tener que correr, si quieren, 180 minutos más de 1/16. ¡Qué les aproveche!