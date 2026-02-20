Desde Barcelona intentan que en el Atlético se odie a Julián Álvarez

Como llevo diciendo varias semanas con información, no opinión, en el Atlético sospechan que desde Barcelona se está usando una campaña de difamación y malas artes para que en el seno de la afición rojiblanca se odie a Julián Álvarez. Incluso se filtran a los influencers, youtubers y periodistas informaciones sobre un posible traspaso para meter basura alrededor de Julián de cara al partido de vuelta de la Copa del Rey. "Usarán todas las armas posibles para remontar", se oye en el seno colchonero.

Y esto no es nuevo, ya que antes del partido de ida ya se pudieron escuchar palabras de Araújo hablando de un posible futuro colchonero de Julián. Ahora también lo ha hecho Cubarsí. El Barcelona sabe a quién dar entrevistas y cómo deslizar varios temas. En el Atlético lo saben, sin embargo, no se creen algunas de las maniobras que están viendo desde la ciudad condal.

Esto está llegando a límites ridículos impensables. Les explico lo que ocurrió ayer jueves en redes sociales. Un periodista argentino llamado Hugo Balassone se saca de la manga o le filtran, no solo que Julián puede irse al Barcelona, sino que directamente ya está fichado y que jugará en el Camp Nou sí o sí. Ahora viene el chiste del asunto y ese no es otro que la cifra por la que se iría a Barcelona: 70 millones.

La verdad es que hay que tener mucho cuajo, como se dice aquí en España, para inventarte o creerte una mentira tan grande como esta y encima apoyarla en una cifra tan baja como 70 millones. El año que entra Apollo a meter dinero en el Atlético, nos quieren hacer creer que el Atleti, que el verano pasado rechazó una oferta del Arsenal por 120 millones, va a aceptar ahora los 70 del Barcelona. Ni siquiera recuperaría la inversión de casi 90 que metió en Julián. El chiste, como digo, se cuenta solo.

Pues ojo a la jugada de @FutboolFichajes, una cuenta que vive de informaciones ajenas. La información inventada o filtrada ridículamente por el periodista argentino habla de 70 millones. Como @FutboolFichajes sabe que es ridículo hablar de una cifra así, tuvo que subir el precio a 100 millones. Conclusión: se hacen eco de la información y la ponen mal porque saben que por 70 kilos no cuela ni de broma.

A esto se está llegando. Mi opinión la doy en consejos. Consejo 1: no inventéis noticias. Consejo 2: si te la inventas, pon cifras creíbles; no 70 millones que es incluso menos de lo que pagó el Atleti. Consejo 3: si inventas, mira un poco Twitter antes, porque si rechazó el Atlético una oferta de 120 millones del Arsenal, no va a aceptar ahora una por 50 millones menos. Consejo 4: si te filtran algo desde Barcelona, no te lo creas.

Por mi parte lo tengo claro. Ni una concesión con las armas oscuras que llegan desde Barcelona. Julián Álvarez es clave para la eliminatoria ante el equipo de Flick y de aquí a la resolución de la misma el apoyo debe ser incondicional. Que no se salgan con la suya, por decirlo así de claro. Ahora bien, hay que tener un entorno penoso, patético y antideportivo para usar este tipo de armas. Por cierto, si yo fuese Julián o su familia repasaría lo que ha hecho el Barcelona con él. Primero Laporta menospreció al argentino y apostó por otros fichajes, como ya contamos en Libertad Digital. Le llamaban en Barcelona "el suplente de Haaland". Después filtraron que ya no interesaba cuando hizo un mal partido liguero en el Camp Nou. Repasen repasen. Se filtró que no daba el nivel. Y ahora le usan para pasar la eliminatoria. Tres desprecios increíbles para un jugador de la talla de Julián. Si el argentino acepta rodearse de los que le despreciaron y desprecian, él verá.