Si Sorloth, Baena y Cardoso reviven, sí hay Atlético para rato

Reconozco que fui al partido del Atlético-Espanyol con la única intención, como dijo Simeone, de ver ganar al Atlético. Como fuese. 1-0 jugando mal. Remontando por orgullo y no con fútbol. Me daba igual. Pero tengo que reconocer que anoche salí del Metropolitano con bastante más ilusión de la que esperaba salir. Cuatro nombres tienen la culpa: Sorloth, Lookman, Baena y Cardoso.

Anoche fue sin duda el mejor partido de Sorloth en el Atlético con diferencia. Ni siquiera cuando marcó cuatro goles ante el Girona el año pasado fue tan determinante. Ante el Espanyol fue mejor porque añadió más cosas a su repertorio marcando un doblete y, sobre todo, presionando y dominando a la defensa rival. Fue increíble y eso es una enorme noticia para el Atlético.

Como digo, partido del Atlético con bastantes cosas para ilusionarse pese al susto inicial. Un Sorloth dominante y letal. Cardoso dueño y señor del medio. Baena de menos a más y con pase clave a Giuliano. Lookman sigue marcando. Pubill sigue creciendo. Y Griezmann sigue sumando. Son cosas que necesita el equipo de Simeone porque si Cardoso logra unirse a Pubill en regularidad, los dos fichajes son descomunales para este Atlético.

Me centro también en Cardoso porque anoche dio un recital. Lo hizo todo bien. Recuperaciones, pases, robos... Genial. Me gustó junto a Griezmann en las sociedades que fue montando con Baena y compañía. El futuro del Atlético pasa por ese centro del campo con el que sueñan todos los rojiblancos. ¿Qué sería de un Atlético con Cardoso, Barrios, Baena y Mendoza funcionando? Me lo quiero imaginar y por supuesto espero que se cumpla.

Por otro lado, igual que me ilusiona ver a Cardoso y Baena crecer, Sorloth dominar, Lookman marcar o Pubill mantener su gran momento, la media hora insustancial de Julián Álvarez preocupa mucho. Incluso Almada tuvo opciones de marcar y apareció en esos 30 minutos. No es momento de seguir deprimido. No se puede sostener más una estrella inoperante. Y menos cuando el resto empiezan a animarse.

Igual que me imagino a un Atlético excelso con Cardoso, Barrios, Baena y Mendoza, también quiero imaginarme al equipo de Simeone con los goles del argentino. Si estando fatal durante todo el año, el Atlético opta a la Copa y sigue vivo en la Champions, quizá el argentino sea la guinda que haga que los rojiblancos visiten Neptuno de una vez por todas. Mientras eso pasa reconozco que me gusta ver a Sorloth cogiendo el testigo. Un 9 con la rojiblanca puesta debe ser lo que el noruego fue ayer. ¡Que siga la racha y se vayan las Brujas!