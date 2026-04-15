La irresponsable regularización masiva de inmigrantes

El consejo de ministros ha aprobado finalmente este martes el real decreto para la regulación extraordinaria y masiva de aproximadamente medio millón de inmigrantes, tal y como le exigía Podemos, a pesar de la advertencia del Consejo de Estado, de la Unión Europea, de los sindicatos policiales y a espaldas del parlamento. Y es que, aunque el gobierno haya minimizado las objeciones que plantea el Consejo de Estado como simples "observaciones para mejorar y pulir el texto", el dictamen señala carencias tan importantes en el Real decreto como la ausencia del informe de la Agencia de Protección de Datos así como cuestiona el requisito de acreditar antecedentes penales, especialmente complejo para personas procedentes de países en conflicto o sin acceso a registros, permitiendo en esos casos una declaración responsable, algo que la oposición considera un posible "coladero".

Mucho más críticos han sido varios sindicatos de policía que han alertado de la imposibilidad de cotejar antecedentes penales y de un más que posible "colapso" en las unidades de Extranjería y Fronteras, así como de lo que denominan "efecto llamada" alentado por el Ejecutivo. En este sentido, también han advertido del riesgo que supone esta medida migratoria para la seguridad de los españoles al no garantizar una "verificación real de antecedentes penales".

No menos caso omiso ha hecho el gobierno a las advertencias de la Unión Europea, que ha dejado claro que si un inmigrante regularizado en España intenta establecerse en otro país de la Unión Europea, será devuelto a territorio español.

Finalmente, y aunque el gobierno lo haya tramitado como real decreto para eludir al congreso, el parlamento tendrá, tarde o temprano, que convalidarlo y está por ver -aunque sea probable- que Junts lo apruebe teniendo presente la sangría de votos en favor de Alianza Catalana que ello le podría ocasionar.

Lo que es evidente es que a Sánchez no le importa nada esta irresponsable y masiva regularización de inmigrantes por mucho que agrave el problema de la sanidad, la vivienda y la seguridad y colapse las oficinas de Extranjería, cuyos funcionarios han amenazado con una huelga indefinida a partir del 20 de abril ante la avalancha de trabajo que supondrá este proceso de regularización masiva. Lo mismo se podría decir del surrelista espectáculo de ver cómo los inmigrantes ilegales que no consigan ser regularizados, no serán deportados sino que permanecerán irregulares en España.

Y es que por no importarle, a Sánchez hasta le da igual el efecto electoral que esta irresponsable y, en el fondo, impopular medida, pueda tener en el PSOE. Aunque algunos especulen erradamente con que este irresponsable decreto tenga como objetivo conseguir nuevos votantes en favor de Sánchez, lo cierto es que esta regulación no implica nacionalización ni, por tanto, derecho de voto en las generales del 2027. La "operación remplazo" con la que sueña Irene Montero sería a mucho más largo plazo y eso sobre la base -no constatable- de que todos los inmigrantes regularizados ahora y posteriormente nacionalizados votarán a la izquierda. Por el contrario, el daño que esta medida pueda provocar al PSOE, y en favor de Vox, es mucho más lógica si tenemos en cuenta algo tan silenciado en los medios de comunicación como el hecho de que la mayoría del electorado del PSOE es partidaria, no de la regularización, sino de la deportación inmediata de los inmigrantes que han entrado en España ilegalmente.

Y es que a Pedro Sánchez sólo le importa Pedro Sánchez y su continuidad en la poltrona. Y el que venga detrás, que arre.