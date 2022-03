El éxodo vacacional de rusos famosos

Putin ha prohibido hablar de guerra de Rusia en Ucrania. Operación, evento e intervención son otras tantas palabras que se utilizan en lugar de guerra. Así puede leerse, en una agencia de prensa del corazón, que el "evento" de Rusia en Ucrania ha obligado a tomar vacaciones fuera de la "madre patria" a muchas de sus caras más conocidas en la televisión y el mundo del espectáculo. Han abandonado el país muchas personas famosas. Algunas se retiraron en silencio y otras simulando viajes al extranjero, y las más valientes dejaron testimonios de protesta contra la guerra, pero todos ellas dejaron abierta la posibilidad del regreso. Presumo que será difícil la vuelta de la mayoría de ellos. El vengativo Putin no se anda con chiquitas con cualquiera de sus críticos. Merece la pena recordar el nombre de estos famosos para saber que algo se mueve en ese bloque monolítico del régimen totalitario de Putin. No es mucho, pero es algo.

Aquí les dejo una lista de famosos rusos en éxodo vacacional por el mundo. Está extraída de unas cuantas crónicas rosas contra Putin. Ksenia Sobchak, presentadora de TV y actriz que en las elecciones de 2018 presentó su candidatura a la presidencia de la Federación Rusa, ha huido de Rusia junto a su esposo, Konstantin Bogomolov, sin que nadie conozca su paradero. Alla Pugacheva, famosa cantante, y su esposo, Maxim Galkin, humorista, partieron del aeropuerto de Vnukovo; sus fans creen que la cantante y su familia podrían haberse ido a Israel o a EEUU, donde actualmente vive su hija Christina Orbakaite. Renata Litvínova, directora y actriz de cine, y Zemfira, famosa cantante de rock, se encuentran actualmente en París. Es cierto que, a pesar de los rumores sobre su ausencia de Rusia, no ha habido declaraciones de su parte. La salida del país de Zemfira puede estar motivada por una pausa creativa en su trabajo, además, el 4 de marzo tuvo lugar en París una presentación de la nueva marca VTMNT de la mano de Demna Gvasalia, amiga de la diva. Alejandro Vasiliev, presentador de Fashion Sentence e historiador de la moda, también se fue a vivir a París, porque tiene doble nacionalidad (rusa y francesa); aunque se muestra muy reservado sobre sus planes futuros, no descarta que su programa de televisión en Rusia vuelva al aire, pero de momento es poco probable, según sus palabras, "que podamos hablar sobre el estilo francés, italiano y escandinavo... Ya no podremos contarle a la gente las noticias de los desfiles de París, Milán y Nueva York". Kantemir Balagov, ganador del Festival de Cine de Cannes por su Dyldy, se pronunció contra la guerra de Ucrania y escribió en Instagran, debajo de una foto tomada en el aeropuerto, lo siguiente: "Salimos de Rusia. Lo sentimos mucho y estamos literalmente devastados. En un momento perdimos nuestro futuro". Antón Dolín, famoso crítico de cine, siguiendo a Balagov, emigró de Rusia a Letonia con su familia diciendo: "Por supuesto, irse es un privilegio, aunque no tenemos permisos de residencia, carecemos de segundos pasaportes y contratos de trabajo en el extranjero, tampoco hemos podido traspasar nuestro dinero al país de destino". Extraordinaria crítica a Putin ha hecho Chulpán Khamatova, gran actriz, que abandonó Rusia y se instaló en Letonia, donde posee bienes raíces. También Valery Leontiev salió recientemente de Moscú destino a Miami. Iván Urgant, presentador de televisión y showman, ya está en Israel. Él mismo afirmó que estaba de vacaciones. Semión Slepakov, guionista, actor, intérprete de sus propias canciones, escribió que se había ido de Rusia, primero estuvo en Israel y desde allí llegó a España, habla nuestra lengua con fluidez. Jasmine, cantante, ha aparecido fotografiada por su hija, Margarita, de diez años, en el Muro de las Lamentaciones. Andréi Makarevich, cantante, poeta y compositor, no oculta que reside ya en Israel. Gran impacto ha causado en el partido de las estrellas que Olga Búzova, cantante y presentadora de la televisión rusa, escribiera en Instagram que se marchaba a Bielorrusia. Yuri Dud, famoso periodista, ha salido de Rusia y espera tiempos mejores en Barcelona. Y así han ido sumándose a esta lista otros personajes de la farándula y el mundo del espectáculo, por ejemplo, la presentadora de televisión Tatyana Lazareva, que ha fijado en España su residencia permanente…

Por hoy, es suficiente. Ya habrá ocasión de citar más nombres y contar algunas de sus historias, pero, cuidado, nadie crea que todas esas historias y biografías son de resistencia a Putin; al contrario, la mayoría de ellas son de traiciones y cobardías, porque las estrellas rusas de vacaciones por el mundo habían disfrutado de una extraordinaria protección por el jefe del Kremlin.