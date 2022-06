Sorpresa y estupefacción provoca en un primer momento el acuerdo entre España y EEUU, a pesar de la normalidad con la que ha sido presentado ante los medios de comunicación. La prensa recoge la noticia sin darle mucha importancia, o peor, como si fuera una cosa normal. Pero no lo es en absoluto. Que el Gobierno de los EEUU llegue a un acuerdo con España para estacionar permanentemente más buques de guerra en nuestras costas no creo que sea asunto menor, especialmente en uno de los países más antiamericanos de Europa.

El acuerdo es relevante e imprevisto. Miente, sí, quien diga que era lo previsible. Hay, pues, un factor de novedad en la reunión entre Biden y Sánchez que me provoca perplejidad. La perplejidad es ver, conocer y saber de repente la importancia de un acontecimiento. La perplejidad arroja tanta luz al mundo que puede cegarnos; conste que no lo digo como crítica al anuncio del acuerdo del que apenas se conocen los pormenores, sino como elogio a dos países que, desde 1947, han conseguido colaborar en la defensa de Occidente contra el comunismo soviético primero y, ahora, contra la Rusia expansionista de Putin.

Existe una continuidad en la relación entre los dos países que dura desde el año 1947, sí, dos años antes de la creación de la OTAN, en 1949. Como me recuerda Jorge Casesmeiro, George Frost Kennan fue el artífice de la política de contención de la URSS durante la primera Guerra Fría. Y el hombre que normalizó las relaciones de EEUU con España después de la II Guerra Mundial. Recomendó al Gobierno americano reanudar relaciones con España en 1947. La Casa Blanca aceptó esa recomendación. Ese cambio de política supuso un punto de inflexión para la posición internacional de España, especialmente ante las Naciones Unidas, y fue un balón de oxígeno para el régimen de Franco.

Desconozco el nombre del hombre que hoy aconseja a Biden proseguir los acuerdos militares de EEUU con España, pero estoy convencido de que el Kennan actual, como en 1947, mira por la defensa de los intereses de EEUU sin preocuparse demasiado por darle o quitarle un balón de oxígeno al actual presidente del Gobierno de España. Supongo que también Sánchez sabrá aprovechar ese convenio, aunque nosotros sólo podemos hacer conjeturas, presunciones e hipótesis, entre otras razones, porque el Gobierno de España aún no ha revelado los contenidos y la letra pequeña del acuerdo. Asunto grave sobre el que la oposición no ha hecho demasiado hincapié, aunque será ella la que tendrá que convalidar en el Congreso de los Diputados el convenio militar con EEUU.

En todo caso, es sorprendente el anuncio de acuerdo por varios motivos. Yo nunca hubiera previsto que un Gobierno de España conformado por socialistas y comunistas firmara un acuerdo con EEUU para aumentar de cuatro a seis el número de destructores de la Armada de Estados Unidos en la Base Naval de Rota. Repárese en que será, después de la del Pacífico, la flota de guerra más importante de EEUU en el mundo. Parece que la ideología de Sánchez ha sido derrotada por la geopolítica. En segundo lugar, resulta casi esperpéntico que a la hora de convalidar un acuerdo tan importante los socios de gobierno de Sánchez, seguramente, voten en contra. Resultan patéticos. Y lo que me parece también extraño es que los analistas españoles, junto a toda la oposición, pase de puntillas sobre lo acordado sin exigirle al Gobierno de España que explique y haga público el significado de los pormenores del convenio. La democracia se basa en la transparencia y la verdad. Por ejemplo, ¿hará insignificante, después del reforzamiento de la colaboración militar entre España y EEUU, poner por escrito que la OTAN defienda Ceuta y Melilla de un posible ataque marroquí? En fin, nada me gustaría más en estos momentos que alguien del Gobierno me explicase todas las novedades que lleva aparejadas este acontecimiento político y militar.