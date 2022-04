Educación tóxica

Con los decretos populistas de ESO y Bachillerato estamos asistiendo al cambio de paradigma escolar en sentido contrario al paradigma científico del S. XVII. Conocimiento por emociones, hechos por actitudes, esfuerzo, por disculpas, responsabilidad por comprensión de la apatía, jerarquía lograda con voluntad de superación, por igualdad impuesta, ideas por ideologías, hechos históricos por memoria subjetiva… Una manera muy vieja de utilizar la escuela como horma doctrinal y al pasado histórico selectivo, como construcción del presente. Aunque parezcan tales ocurrencia psicopedagógicas lo último en la comprensión integral del ser humano, en realidad son la culminación de los pasos iniciados en la LOGSE de los noventa por el PSOE para maquillar el fracaso escolar.

Estos últimos días, los medios nos han deleitado con un sinfín de disparates extraídos de los decretos sanchistas. Palabrería, casquería con ínfulas. Es la colonización de la psicopedagogía del conjunto de saberes científicos de la escuela. Cuando las alarmas no se habían verbalizado pero el virus ya se había infiltrado en nuestras aulas con la entrada en vigor de la LOGSE, escribí una reflexión de los males que nos llevarían al desmoronamiento que se avecina: "En cada generación empieza todo". En realidad no he dicho nada nuevo desde entonces. Cuando una sociedad se empeña en suicidarse, le encarga su destino a la adolescencia y al populismo. Y cambia la ciencia por la superstición.

Esta reforma educativa es una enmienda a la totalidad de la escuela ilustrada y a la sociedad entera. No es sólo un mal de España, es de todo Occidente. Ni siquiera nació aquí, pero aquí ha alcanzado con este gobierno de gañanes un vigor, que asusta.

Alguna pincelada. "Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente" (El Art. 16.1. de El Real Decreto 217/2022). La responsabilidad personal del alumno en la adquisición del conocimiento y su superación evaluativa pasa al equipo docente. O sea, le eximimos de la responsabilidad sobre sus actos educativos y los depositamos en los maestros. Me suena a ese prototipo de padres protectores que no dejan crecer a su hijo porque lo sobreprotegen. Solo que en este caso, no es una patología particular, sino el destino de toda una generación de niños consentidos y eternamente adolescentes.

La repetición de curso desaparece y la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se otorgará "a juicio del equipo docente" (Art. 17.1). Y sin calificaciones: "El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin calificación" (Art. 17.3) Todos iguales por decreto ley, aunque en la vida real, la realidad les recordará que su etapa escolar solo fue un videojuego. Y un timo, pues la única promoción laboral de las familias con pocos recursos, es un buen currículum. Los ricos ya lo adquieren en sus colegios de élite, y si no, la familia proveerá.

Con la desaparición de la asignatura de Ética de 4º de la ESO desaparece la única filosofía que tenían, y en su lugar el gobierno coloca una asignatura de educación en Valores. Y encima justifican su mala fe o su estupidez asegurando que solo es un cambio de nombre. La ética es la filosofía moral que nos invita a reflexionar sobre los códigos morales que nos rodean, mientras que la imposición de valores es simplemente ideología moral del gobierno de turno. O sea, adoctrinamiento. Sin pensamiento crítico no existe ciudadanía, y sin ciudadanía, la democracia es un timo.

Para quienes vivimos en comunidades nacionalistas, ya sabemos lo que significa meter mano a los hechos históricos. Si la historia de España empieza en 1812, será la mayor limpieza de la nación española que soñaron nunca los nacionalistas y que Pedro Sánchez les ha regalado.

P.D.: El TSJC anula las instrucciones que impedían a los alumnos castellanohablantes recibir los exámenes de selectividad en español en igualdad de condiciones al resto de alumnos. AEB, un ejemplo de la existencia de la ciudadanía.