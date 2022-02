La pregunta no es qué pasará con Pablo Casado, sino qué pasará con el PP si Pablo Casado no dimite. Y de momento no lo ha hecho.

"En tiempos de desolación, no hacer mudanza". No en este caso, pues tras el acoso de la teodocracia al mayor activo electoral del PP, la mudanza es inevitable, y el recambio gallego está descatalogado.

De lo primero sobra insistir. Después de poner en evidencia el rencor casi patológico de Teodoro y Casado a Isabel Díaz Ayuso y venderlo como lucha contra la corrupción, no les votarían ni los propios. Pero sí merecería la pena sopesar la eficacia del posible recambio.

Es evidente que, para salir del paso y evitar que en la guerra de facciones se despedacen entre sí dejando al partido hecho unos zorros, una figura sosegada y con cierta autoridad como Alberto Núñez Feijóo puede sacar al barco de la tormenta sin mayores daños. De hecho, es la única actitud sensata que han forzado barones y fieles de Casado para huir del hundimiento. No por convicción, sino por supervivencia. Hasta Cayetana o la misma Isabel, que no son partidarias de su neopujolismo a la gallega, han optado por apoyar su candidatura de transición. Pero…

Se ha hablado mucho de sus cuatro mayorías absolutas. En Galicia. No en España. Y en el pasado. Por muy inmediato que éste sea, el trapicheo del Gobierno de Sánchez y la irrupción electoral de Vox como respuesta radical a sus fechorías han modificado el tablero. Algún que otro tertulianensis con sextitis crónica ha llegado a deducir que, como en las elecciones de Castilla y León Cs ha pasado de 12 diputados a 1 y Vox de 1 a 13, eso demuestra que Cs era un partido de ultraderecha camuflado. La deducción la podrían ampliar: en las generales de 2019 Cs pasó de 57 diputados a 10 y Vox de 24 a 52; en las autonómicas de Cataluña (2021), Cs pasó de 36 escaños a 6 y Vox de 0 a 11. Aunque en el Madrid de Ayuso (2021) se quiebra la tendencia, Cs pasa de 26 escaños a 0, pero Vox solo sube uno, pasa de 12 a 13. Los números no lo explican todo si no se sabe qué representan.

Es evidente que los escaños perdidos de Cs no eran de ultraderecha, sólo electores hartos de los partidos tradicionales que buscan un cambio radical en el rumbo de España. Y Vox lo podría representar, no porque comulguen con su ideología, sino porque necesitan un cambio de escenario, un instrumento ocasional que les sirva puntualmente para provocar una sacudida. Por poner dos ejemplos, en la cuestión nacionalista y la exclusión lingüística, sus votantes ya no confían ni en el PP.

Curiosamente, donde Vox no logró heredar los votos de Cs fue en el Madrid de Isabel Ayuso. ¿Por ser de ultraderecha como la descalifican desde la izquierda? No, por ser una liberal consecuente y una patriota dispuesta a dar la batalla cultural.

¿Garantizaría esos valores Alberto Núñez Feijóo? Me temo que no. En Galicia sigue al pie de la letra las huellas de CiU en políticas identitarias y lingüísticas. Con sorna, en nombre de la defensa de España.

En Galicia podrá mantener a raya a Vox y a Cs, como hacía Pujol en Cataluña, pero en la España de 2022, su equidistancia exquisita no le servirá para frenar a Vox, muy al contrario, desangrará al PP. El hartazgo de los españoles ante un Gobierno que les chulea, cruzado con el populismo nacionalista de Vox, le hará un siete. De hecho, el votante de Vox es interclasista.

Hay una solución, que Feijóo se haga con la presidencia del PP y cuando lleguen las elecciones generales sea Isabel Ayuso la candidata a la presidencia del Gobierno. Todos esos inconvenientes se evaporarían por encanto. Pero ni Feijóo está para servir la sopa a nadie ni el PP es una empresa eficiente.

PD. Putin invade Ucrania. ¿Con este tipejo quería Puigdemont desestabilizar España y lograr la independencia de Cataluña?