Le dijo la sartén al cazo

Ya con la Semana Santa vencida, se arrastran agraviados y ofendidos por los medios los del "ho tornarem a fer". Contra el CNI, Don Pelayo, el CID, contra el brazo incorrupto de Santa Teresa y cuanto símbolo hispano les atormente. Al hombre del saco lo llaman ahora Pegasus.

¡Qué gente más ridícula! Ploramiques, llorones, insoportables en la impostura. ¿Qué esperaban que hiciera el Estado? ¿Qué se dejara violar por cuatro burgesos oprimits...?

"La principal misión del Centro Nacional de Inteligencia será la de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones" (Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI. Exposición de motivos. Art.1)

No es preciso aclarar, pero sí remarcar, que toda investigación no advertida al ciudadano ha de estar avalada por Ley, y permitida por un juez. Mientras no se demuestre lo contario, las acusaciones de Pere Aragonés, son gratuitas, más cercanas al refrán "cree el ladrón que todos son de su condición", que de una exposición de hechos comprobados o comprobables. Pero en cualquier caso, de una teatralidad que hiere la inteligencia de todos. ¿Hasta cuándo aquesta gent tan ufana i tan superba, la primera en acosar, vigilar, investigar y excluir desde la escuela a la más modesta asociación cívica no nacionalista, irán de lloronas por agravios que ellas, y solo ellas recrean para violar impunemente la soberanía y derechos de todos los españoles. ¿Qué fue si no la violación del censo de los ciudadanos catalanes para montar referéndums ilegales? ¿O los dossiers de Pujol y el control de toda la sociedad civil con el Programa 2.000, o la utilización de los Mozos para espiar a los catalanes no afectos al régimen?

Les iba a referir la homilía de Pere Aragonés ayer en RAC 1 con Jordi Basté y su amenaza de romper con el gobierno si no hay una comisión de investigación en el Congreso. Pero para qué. Lo mejor de cada casa, ERC, Comunes, Junts, PDECat, CUP, PNV, EH-Bildu, BNG, Más País y Compromís, también la piden en el Senado. Ya cansa reproducir sus gansadas contra el Estado que pretenden destruir, violando todas las leyes, pero quejándose de que le repliquen con ellas. Irrita sobremanera esa procesión de ofendidos, sobreactuando. Me recuerdan a esos niños llorones que se empeñan en acaparar los juguetes del resto, y a la que algún otro niño le roza uno de los suyos se ponen a patalear.

Dijo la sartén al cazo: ¡Quítate de ahí, que me tiznas! Cualquiera podría pedir cuentas por la invasión de su privacidad, pero no el independentismo. Por coherencia, él no. No puede estar achacando al Estado la violación de la ley mientras él mismo lo hace a diario. Incluso afirma con fatuidad que la volverá a violar: "Ho tornarem a fer".

Les contaré una anécdota. Cuando era un crio de seis o siete años, me empeñé junto a otros rapaces tan crueles como yo en dar por culo con una rama de laurel a un burro que pastaba tranquilamente. Hasta que el pobre burro me dio una coz en la cara que me estampó contra un olivo. Menos mal que no tenía herraduras. Aun así, me dejó la cara como un mapa y me rompió un tendón del pómulo que me dejó un hoyito muy gracioso para siempre. El espejo me recuerda cada día, que no puedes ir por la vida dando por culo a los demás eternamente, sin consecuencias.

PD. ¡Ah! No teman que rompan con el gobierno. Bravatas, saben que sin Pedro Sánchez en la Moncloa, no son nada.