El estilo Feijóo

Desde que el pasado mes de abril asumiera la presidencia del PP, tras la convulsa crisis sufrida por el enfrentamiento de Casado-Egea contra Diaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo no sólo ha conseguido pacificar y unir a su partido, sino que le ha devuelto la esperanza de ser una alternativa real al gobierno social-comunista que encabeza Pedro Sánchez. Todas las encuestas —incluidas las del CIS de Tezanos— así lo acreditan, situando al PP como el partido más votado con una diferencia que oscila entre los tres y ocho puntos de intención de voto con respecto al PSOE.

Es evidente que esa "recuperación" del PP se debe a varios factores, que van desde el hartazgo de una parte importante de la ciudadanía con la forma de gobernar de Sánchez y de su tropa de ministros, donde las ocurrencias, las improvisaciones, las frivolidades están a la orden del día, hasta la percepción de que, con el político gallego, el PP tiene un líder sólido, sensato, sereno. Por lo tanto, los méritos están repartidos: pesan mucho los errores de este desgobierno de coalición, pero también cuenta el que podría denominarse "estilo" Feijóo.

Esto se puso especialmente de manifiesto en el reciente "cara a cara" que tuvieron el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición en el Senado. El primero, con una actitud chulesca, faltona, impropia de un jefe del ejecutivo, intentó descalificar y ridiculizar a Feijóo, mientras que este aguantó con buen tono el envite, sin entrar al "y tu más" que tan harta tiene a la gente, pero al mismo tiempo poniendo al Presidente frente al espejo al señalarle las carencias y las deficiencias de este gobierno.

Teóricamente, si Sánchez no las adelanta, quedan quince meses para las elecciones generales. Mucho tiempo, aunque por el camino —el último domingo de mayo del próximo año— están las elecciones municipales en toda España y autonómicas en trece Comunidades, y cuyo resultado será determinante de cara a esas generales de finales de 2023.

Un tiempo que el PP tiene que aprovechar para consolidar su imagen de alternativa, lo que conlleva no sólo el desgaste y los errores del adversario, sino también siendo proactivo y desgranando qué harán si llegan al Gobierno de España. En este sentido, sería interesante saber qué planes tiene el PP respecto a un conjunto de leyes que el gobierno social-comunista del PSOE y Podemos, con el apoyo de los independentistas catalanes, el PNV y los herederos políticos de ETA, han aprobado en esta legislatura: desde la denominada ley de memoria democrática, hasta la ley de Educación de la exministra Celáa, pasando por la ley del aborto o la ley trans, sin olvidar el todavía proyecto de ley de secretos oficiales.

El actual presidente del PP ya ha hecho algún pronunciamiento al respecto: por ejemplo, ha anunciado que derogarán la ley de memoria democrática y la actual ley de Educación. Y sobre la ley del aborto ha manifestado que no le parece razonable que las chicas menores de 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno y, en último término, si hay discrepancias entre la afectada y los padres, que sea un juzgado de familia quien dirima en ese conflicto.

Feijóo tiene en su contra lo que pasó con el Gobierno de Rajoy, que durante los siete años que estuvo en el poder, cuatro de ellos con mayoría absoluta, no cambió ni una coma de las leyes mas ideológicas, de ingeniería social del gobierno de Zapatero, contraviniendo en algunos casos lo que llevaba el PP en su programa electoral.

Eso no se puede volver a repetir. Y el electorado de centro derecha tiene derecho a saber lo que piensa hacer el PP y su líder, si llega a la Presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones generales. Aunque hay un factor que puede condicionar los planes que tenga Feijóo, que no es otro si necesita o no de VOX para gobernar, porque la presencia de los de Abascal en el ejecutivo garantizaría y obligaría al PP, si este partido tuviera una posición tibia, a reconstruir todo lo que Sánchez y sus aliados han destrozado en estos últimos cuatro años en ámbitos tan importantes como el modelo constitucional, la educación, la justicia o el propio modelo de sociedad en cuestiones tan importantes como la familia, el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte o la ideología de género.