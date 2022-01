Simeone, si este Atlético no puede o no sabe defender, ataca

El orden los factores no altera el producto. Da igual que el Atlético se quede a cero en la primera parte o que Ángel Correa, un genial repartidor de ‘zascas’ andante, marque un gol desde 50 metros para ponerse 0-1. El Atlético de Simeone, pase lo que pase, siempre está esperando una bofetada en toda regla de su rival para espabilar y de ahí que esta columna haga mención, aparte de a una pésima defensa, a la actitud de equipo pequeño que está mostrando todo un campeón de Liga. Un vigente campeón que, no lo olviden, sigue a esos vergonzosos 16 puntos del líder.

Este Atlético desespera. Espera y desespera. Las dos cosas. Porque más allá de la increíble facilidad que tiene para encajar, como mínimo, dos goles por partido, el equipo de Simeone parece estar con resaca en 9 de cada 10 partidos que juega esta temporada. Por momentos parece que incluso juegan con la actitud de un equipo que va ganando por 0-5 o 5-0 y se puede permitir el lujo de jugar con el reloj. Es impresionante. Tú tapas el marcador y ves diez o veinte minutos del conjunto de Simeone y te da la sensación de que el partido ya está cerrado y que están simplemente descansando. Pero claro, quitas la mano de la parte superior de la pantalla, ves el 0-0 y alucinas. No das crédito. ¿A qué esperan? Ni idea, la verdad.

Eso sí, cuando al Atlético le dan la primera bofetada, de repente, vuelan. Es increíble. Indignante, mejor dicho. Pasa en todos los partidos. En todos. En eso sí que son regulares, fíjate tú por donde. Si el equipo rival se pone en ventaja, aparece un Atlético ofensivo en plan Hulk que domina a su rival de cabo a rabo. Ojo, de cabo a rabo. Literalmente los acosa y los somete en plan zafarrancho de combate. El séptimo de caballería de los indios. Pero si el Atlético se pone en ventaja pronto, mantita, siesta y cuando la película se ponga interesante me volvéis a llamar que me despierto. ¿Por qué Atlético? ¿Por qué Simeone? Si ves y veis que cuando vais perdiendo y os ponéis a remontar domináis al rival y muchas veces, como ayer, lo pasáis por encima durante 15 o 20 minutos, ¿por qué no hacerlo desde el principio y así te ahorras remar en todos y cada uno de los partidos que se juegan? Déjà vu de pregunta, otra semana más.

Aburre este Atlético reactivo al 100%. Es un Atlético que espera a que pasen cosas y ni siquiera le vale con hacer los dos buenos partidos de inicio de año que hizo ante Rayo Vallecano y Rayo Majadahonda porque a las primeras de cambio ha vuelto a esta desesperante mentalidad. Un matiz, por cierto. No es que ser reactivo esté mal siempre, porque un equipo capaz de jugar al contragolpe y matar al rival a picotazos también es tácticamente bonito de ver, pero el Atlético de la 2021/2022 no es aquel que teniendo una gran defensa podía jugar a eso. Este Atlético no puede. No debe, pero sobre todo no puede. Al menos con Felipe y Hermoso como centrales, no puede permitirse el lujo de plantar el frontón y salir a la contra. ¿Por qué? Porque este frontón, salvo que estén Giménez, Savic y Oblak al máximo nivel y no lesionados o sancionados, es de papel maché. Si tu defensa está mal, no puedes jugar a defender. Es así de sencillo.

Por otro lado se demostró ante el Villarreal que da igual que Simeone juegue arriba con Cunha o con Luis Suárez si te dedicas a verlas venir. Como si juega Mbappé fusionado con Haaland, Ronaldo Nazario, Cristiano, Pelé y Maradona. Correrá igualmente de un lado para otro y le tocará esperar a que el Atlético decida de una soberana vez buscar la victoria en vez de que esta les llueva del cielo. Eso sí, lo de Cunha y Suárez puede dar igual, pero lo de Joao Félix y Marcos Llorente no. Si no te fías de Vrsaljko, fuera del equipo. Pero si le has dejado en tu plantilla y encima te permites el lujo de abrir la puerta a Trippier, pon al croata y sube a Marcos Llorente. Con Joao, más de lo mismo. Pon a Joao, Simeone. ¿Vamos a seguir jugando a ver quién de los dos tiene razón? ¿En serio? Porque en esa batalla entre ambas partes, el que más pierde es el Atlético. ¿Cuándo salió ayer el portugués? Justo después del 2-1 de Alberto Moreno. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo.

Este Atlético tiene que cambiar ya de mentalidad o si quiere seguir con la misma fichar jugadores acorde a su idea. Si no quieres fantasía, no fiches fantasía. Si quieres un frontón, ficha centrales excelsos para cerrar la portería de Oblak a cal y canto. Si no te fías de Vrsaljko, fuera. Si te fías, ponle. Pero déjate de esperar a que las victorias lleguen por sí solas porque ya que has tirado la Liga al menos termina de soltarte. Si por desgracia ya no tienes la presión de ganar cada partido porque no puedes tocar metal, hombre, al menos suéltate el pelo y juega alegre sin esa presión. Pues nada, ni lo uno ni lo otro. Ahora, la Supercopa. Espero que no esperen, solo digo eso.