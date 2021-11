Padrinos de delincuentes

Los delincuentes que han elegido como escenario para sus fechorías la república prematuramente abortada de Cataluña pueden dormir tranquilos, apadrinados por políticos renegados de su patria. Los guardias urbanos y los mossos d´esquadra estarán sometidos a una rigurosa vigilancia ejercida por sus más enconados enemigos y difamadores para que no puedan disparar una bala de foam ni blandir una porra contra incendiarios, vándalos y depredadores. Algo así como si la policía de Sicilia estuviera controlada por el clan mafioso Corleone. Esos políticos renegados negocian con sus socios trapaceros enrocados en la Moncloa la expulsión de Cataluña de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad constitucionales: la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Parlament de Cataluña ha creado una comisión que se encargará de diseñar un nuevo modelo policial para la región. Al frente de este organismo estará Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, partido antisistema que, según anunció esta legisladora, se propone poner en marcha "una oficina que pueda sancionar a los mossos d’esquadra al margen de la Justicia y con más celeridad que esta si considera que los agentes cometen malas prácticas", porque "hemos visto casos en que agentes siguen actuando estando en procesos judiciales" (LV, 26/10). Al día siguiente, el columnista del diario que publicó esta noticia, Màrius Carol, puso el grito en el cielo ("Conejos de la chistera"):

La CUP está por reinventar la democracia: a la policía catalana no la sancionarán los jueces como en el resto del planeta, sino los antisistema en su nuevo chiringuito. ¿Guay, no? El chiringuito sancionará deprisa y corriendo y no como los tribunales, que exigen pruebas, testimonios y comparecencias (…) Los Mossos levantaron 1.200 actas el año pasado por alteraciones del orden público en las calles, sin que ni una sola de ellas fuera tramitada, no fuera que se sancionara a un activista amigo. Lo que parece un recochineo es que ahora la policía catalana pueda ser sancionada en un chiringuito por ser demasiado resolutiva.