¿Qué queda de todo aquello?

Creo que sobra cualquier explicación sobre a qué me refiero cuando hablo de aquello. En España, cualquier analista de medios y realidades, afirmaría, sin lugar a duda, que lo único destacable en nuestro país a que poderse referir genéricamente como aquello, sólo ha sido la famosa Cumbre de la OTAN.

Pero ya terminó, y cualquier mortal está legitimado para preguntarse qué queda de la abusiva serie fotográfica, de las permanentes sonrisas y apretones de manos, buscadas de propósito para mostrar a un Presidente con autoridad mundial, autoridad supuesta que, de ser cierta, todos desearían mostrar su cercanía para que constara ad perpetuam memoriam.

Esas personas que ostensiblemente se saludaban y sonreían como signo de connivencia en el asunto a tratar, ¿eran realmente personas, en el sentido literal del término, seres racionales, dotados de libertad y, consecuentemente, de responsabilidad, o sus gestos fotografiados eran simples máscaras, pues no en vano, en la Grecia Clásica persona era precisamente la máscara que utilizaban los actores en escena?

La parafernalia en torno al evento, que se justificó por razones de seguridad ¿lo era justamente en esa dimensión, tanto humana, como de medios y prohibiciones, o era la pretensión de epatar por sobreabundancia, y quizá también, con una mezcla de aldeanismo, para que quede en sus memorias cuánto gastó España en su Cumbre?

Dejando al margen lo mencionado, que considero cuestiones menores, y obviando también el autobombo del Presidente, por lo bien que lo había hecho y a cuántos había saludado, como demostración de su fraternal amistad con los diversos líderes de la Organización, a mí me queda un pero, que me permito exponer a los lectores.

Es crucial saber ¿qué piensan los líderes de países de la OTAN, de la persona humana que hoy ocupa la Presidencia del Gobierno de España? Cuando se encuentran sin cámaras, sin periodistas, sin gente… cuál es la opinión íntima de ellos sobre nuestro señor Sánchez.

A juzgar por lo que ha trascendido a la prensa, me atrevo a decir que el juicio otorgado entre quienes habitualmente hablan inglés –idioma que se maneja mal con los tapujos– habrá sido que el Presidente is not reliable. En román paladino, que no es de fiar.

De aquí se deduce, y con razón, que la Organización haya dejado patente y publicitada su voluntad y afán por controlar las acciones del Gobierno de España, para asegurarse de que lo acordado entre España y la OTAN se cumple fielmente, como por otro lado suele ser el caso entre personas de bien.

Razones le sobran a la OTAN para la desconfianza, pues conoce las luchas intestinas dentro del Gobierno y las promesas incumplidas del Presidente, siendo imposible prever el resultado, dada su debilidad y esclavitud a la hora de tomar decisiones.

Un not reliable que desearíamos, como españoles, que se compartiese, íntegramente, por la Comisión Europea, a la hora de asignar fondos, que obligan a los españoles. Al final, es el mismo Sánchez.