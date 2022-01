Mossos, la policía al servicio del separatismo

La policía regional de Cataluña ha dado publicidad a una operación contra un vecino de Bilbao que difundió comentarios contra mujeres, inmigrantes y discapacitados en las redes sociales. Al parecer, el sujeto es un tremendo energúmeno de 45 años que considera, entre otras lindezas, que para ejercer de abogado hay que pasar un "filtro étnico". Alertados los Mossos d'Esquadra por la dureza de los tuits de este individuo, enseguida se pusieron manos a la obra para identificar y localizar al autor de dichas barbaridades. Y, una vez todo controlado, los agentes procedieron a denunciarlo ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación.

Magnífica operación, tres hurras por los Mossos. Lástima, eso sí, que no muestren tanta eficacia frente a esa clase de delitos en la propia Cataluña, región donde tienen asignadas las funciones de policía integral. El primer día del año, por ejemplo, un tuitero gerundense lamentaba que el primer bebé nacido en Cataluña en 2022 no fuera catalán porque su padre era negro. Y no sólo eso, sino que se extendía en consideraciones sobre los ciudadanos de origen marroquí instalados en Cataluña que si hubieran sido proferidas por un dirigente de Vox seguro que sí habrían requerido intervención policial, fiscal y mediática. Tal vez la adscripción nacionalista del tuitero tenga algo que ver con que los Mossos no hayan hecho absolutamente nada en su caso.

Pero es raro, muy raro, porque el hombre, que se define en Twitter como "mestre i comunicador", también se mete con los inmigrantes, como el de Bilbao. Y contra quienes piden enseñanza en español para sus hijos, a quienes llama "garrulos" y "renegados". ¿Eso no es odio? Claro que este Jordi no está solo. No hay más que recordar la campaña contra la familia de Canet, los mensajes en que tuiteros nada anónimos recomendaban dejar al niño solo en clase, apedrear su casa o juntar a los hijos de todos los padres que han pedido más horas de español en una sola clase. Por no hablar de los humoristas del "puta España" en TV3, esos que tienen un perro que huele españoles y que consideran que una esvástica es un símbolo más presentable que una bandera de España, entre otras bromas muy celebradas.

Curioso lo de los Mossos, aquella policía que se dedicó durante todo el golpe de Estado separatista a silbar y mirar para otro lado, la misma policía que no sólo dejó escapar a Puigdemont sino que le puso escolta y chófer para conducirlo hasta Bélgica. Unos titanes. Menudo arrojo, denunciar a uno de Bilbao por hacer comentarios xenófobos y racistas.

Mientras tanto, un miembro del cuerpo, Albert Donaire, excreta cositas como esta:

Una Catalunya independent no pot començar sense fer net i fent com si res davant tots els abusos comesos per l’oligarquia, jutges, fiscals, polítics colonials. S’ha de jutjar cadascun dels repressors i col·laboracionistes que ha tingut l’Estat.

Qui la fa, la paga. — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) December 31, 2021

Una Cataluña independiente no puede empezar sin hacer limpieza, haciendo como si nada ante todos los abusos cometidos por la oligarquía, jueces, fiscales, políticos coloniales. Se juzgará a cada uno de los represores y colaboracionistas que ha tenido el Estado. Quien la hace, la paga.

O esta otra sobre el niño de Canet:

Aquest nen s’ha de trobar absolutament sol a classe. Les hores que es fan en castellà, els altres nens haurien de sortir de la classe.

Reaccionem o ens maten la llengua. https://t.co/vBNTzBqoeR — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) December 4, 2021

Este niño debe encontrarse absolutamente solo en clase. Las horas que se realizan en castellano, los demás niños deberían salir de la clase. Reaccionamos o nos matan la lengua.

Y más:

És correcte negar que la societat catalana està dividida. El que està dividit és la societat que viu a Catalunya, que és diferent.

Per una banda, tenim els catalans. Per altra banda, els colons.

Les coses pel seu nom. — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) August 14, 2020

Es correcto negar que la sociedad catalana está dividida. Lo dividido es la sociedad que vive en Cataluña, que es diferente. Por un lado, tenemos a los catalanes. Por otra parte, los colonos. Las cosas por su nombre.

Otro:

Ho torno a dir. Us trobarem a tots. I després correreu. Perque amb la república catalana tindrem justícia de veritat i us jutjarem per tots els vostres delictes.

Ja podeu tornar a dir que us he amenaçat.

No serà realment que us sentiu amenaçats de perdre els vostres privilegis? — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) August 16, 2020

Lo vuelvo a decir. Os encontraremos a todos. Y después correréis. Porque con la republica catalana tendremos justicia de verdad y os juzgaremos por todos vuestros delitos. Ya podéis volver a decir que os he amenazado. ¿No será realmente que os sentís amenazados de perder vuestros privilegios?

Hay decenas de mensajes de este tipo en su cuenta.

¿Mossos? ¿Todo en orden? ¿Bilbao? Está claro que los Mossos no son la policía de Cataluña, sino la de los separatistas.