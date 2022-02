Recordaba el maestro Eduardo Goligorsky, y no ha sido el único, que nadie como Lewis Carroll ha expuesto con tanta claridad y rigor qué cosa puede llegar a ser el lenguaje en manos de un bellaco con poder. Este fue el diálogo clarificador entre la niña y Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo:

–Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso–, quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos. –La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. –La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda..., eso es todo.

Por si fuera poco, añadía el prepotente, cuando hacía trabajar mucho a una palabra para que significase lo que le daba la gana, le daba una paga extraordinaria.

Una gran paga o mordida es lo que Pedro Sánchez y su cabildo deben dar a la palabra corrupción por obligarla a significar "Partido Popular" y nada más. Llevan años, desde que él mismo la utilizó para destrozar a un inane Mariano Rajoy que no fue capaz de hacer siquiera un breve memorial de la corrupción socialista, mucho mayor, más esencial y más grave que la del Partido Popular, que haberla, húbola y hayla.

Con este barullazo del suicidio on line de Pablo Casado y Teodoro García Egea, sólo Max Estrella, alias José Luis Roldán –impulsor con otros de la gran manifestación de empleados públicos andaluces de 2010 contra el enchufismo y la corrupción del PSOE que el PP de Juan Manuel Moreno se ha tragado indignamente y sin más–, ha reparado en la necesidad de eslabonar la corrupción socialista ante el cinismo moral y la osadía de quien manda que la palabra corrupción sólo signifique PP.

Y su lista de los casos de corrupción socialista, que completamos, es ésta, sin ordenar del todo y sin pretensión alguna de exhaustividad:

– Caso Escuredo, chalet y despacho de "mucho postín", que cantó Carlos Cano.

– Caso Edificio Presidente, que afectó al expresidente Pepote Rodríguez de la Borbolla.

– Caso del préstamo impagado (y hecho desaparecer) por Manuel Chaves y 32 socialistas más a la Caja de Ahorros de Jerez.

– Caso EPSA (intereses de cuentas públicas abonados en cuentas privadas del PSOE).

– Caso Costa Doñana.

– Caso del cuñado de Felipe González, Francisco Palomino.

– Caso de los hermanos Guerra.

– Casos varios de la Expo 92, investigados hasta por ¡Baltasar Garzón!

– Caso Ollero.

– Caso Climocubiertas (de uno de los hermanos de Manuel Chaves).

– Caso hijos de Manuel Chaves (10 millones para la empresa de la hija, Matsa, y comisionismo descarado del hijo).

– Caso Río Tinto reventado y sí pero contado (urbanización de lujo en terrenos de las viejas minas impulsada por Amparo Rubiales y Javier Pérez Royo).

– Caso Aznalcóllar (concesión de licencia de explotación a amiguetes por parte del Gobierno de Susana Díaz).

– Caso de los ERE, en el que la sentencia dictó que se malversaron 680 millones de euros, con dos expresidentes de la Junta y del PSOE condenados junto con docena y media más de dirigentes socialistas de la Junta, a la espera de confirmación del Supremo).

– Caso Transferencias de Financiación (3.000 millones).

– Caso Faffe (55,6 millones), con centenares de enchufados.

– Caso Isofotón (80 millones).

– Caso Jeremie (185 millones).

– Caso UGT (41,7 millones).

– Caso Marismas del Guadalquivir (60 millones).

– Caso Invercaria (28 millones).

– Caso Avales (75 millones).

– Caso Altadis (35 millones).

– Caso de los cursos de Formación para parados y trabajadores en activo (de entre 1.000 y 3.000 millones).

– Casos locales (sólo en la provincia de Sevilla, al menos 30 dirigentes socialistas han sido condenados en los últimos años, la mitad de ellos alcaldes en ayuntamientos de la provincia. Hay muchos más en otras provincias).

– Caso Aljaraque (Huelva): soborno socialista a dos concejales de Podemos.

– Caso autoguías de La Alhambra…

Perdón, que se me cansan los dedos de tanto teclear. Pero sigo.

– Caso Mancomundad del Bajo Guadalquivir.

– Caso del exministro Bernat Soria.

– Caso Arcos.

– Caso ACM.

– Caso Estepona (Astapa).

– Caso del espionaje de la Junta a expresidentes de cajas y periodistas de El Mundo.

– Caso Formades y Casa del Rocío en Huelva.

– Caso Cibic.

– Caso Rafael Velasco, delfín de José Antonio Griñán.

Lo voy a dejar aquí porque me he dado cuenta de que ya he sobrepasado el espacio habitual y aún no he empezado siquiera con casos nacionales como Filesa, Malesa, Time Export, Ibercorp, gratis total, Faros, Luis Roldán, BOE, Borrell… Luego están otros del PSOE en las demás comunidades. En fin. Y eso sin entrar en los casos de otros partidos, como el 3 por ciento o el caso Pujol, verbigracia. Encuentren más elementos en esta guía general.

Como concluye José Luis Roldán, "ante la desvergonzada y desmemoriada y cínica reacción del PSOE y del Gobierno ante esta crisis, aprovechando para agitar el fantasma de la corrupción en el PP y de paso desviar la atención de sus propias corruptelas e incompetencia, no he podido dejar de ver en Sánchez la cara del seor Chapeleto, aquel canalla del Decamerón", otro mentiroso compulsivo. Yo tampoco puedo. Ni puedo consentir que la palabra corrupción signifique sólo lo que quiere "el que manda". Con paga extraordinaria o no.