¿Comienza la caída del Real Madrid? Está en tu mano, Carlo

Los resultadistas siempre ganan a corto plazo. El Real Madrid tenía que haber ganado al Elche. Por supuesto. Y más jugando en el Santiago Bernabéu. Los que analizan solo el marcador final tienen el apoyo de los seguidores más pasionales, esos que son incapaces de ver el cómo se ha producido el resultado. Y es que no todo es 1 X 2, porque hubo partidos del Real Madrid, bastantes además, en los que se llevó los tres puntos haciendo un peor partido que ante el Elche. Eso no importa, solo importa el resultado y las conclusiones instantáneas, como el Colacaco. Como el Madrid ha tropezado tras ganar la Supercopa, el equipo se está cayendo como ya le sucedió a Ancelotti en anteriores etapas. Calma. El equipo que va líder en Primera División, dato a tener en cuenta, fue el equipo que más ocasiones generó en toda la jornada, 23 disparos en total. Esto a los resultadistas les da igual porque solo quieren que su equipo gane. Obvian, porque no les interesa, que el Real Madrid tenía la misma obligación de ganar a Barcelona, Atlético de Madrid, Betis, Sevilla, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao, Real Sociedad o Valencia y a todos los ganó. A nueve de los diez primeros en la clasificación, pero como he mencionado, solo ganan a corto plazo.

¿Qué equipo fue más divertido y mereció más la victoria este fin de semana? ¿El Real Madrid o el Barcelona? El primer empato y el segundo ganó. Los resultadistas se quedarán con los tres puntos del infumable juego del equipo que dirige Xavi Hernández, idéntico por cierto al de Koeman. Los que analizamos el fútbol más a medio/largo plazo se quedarán 10 de 10 con el fútbol del Real Madrid. Es el más fiable. Debería preocupar lo justo el empate ante el Elche. Fue más un accidente que una consecuencia justa de los acontecimientos producidos en el Santiago Bernabéu. Es anómalo que Courtois no haga una parada en todo el partido, también lo es que Benzema falle un penalti, el primero desde que está en el Real Madrid y aun con todo, y metiéndome en la cabeza del rabioso resultadista, ha pasado una jornada más y la distancia con el Sevilla es la misma.

Posición de los jugadores del Real Madrid

Dicho esto, vamos a analizar el partido porque sí es importante sacar algunas conclusiones para ese medio/largo. Empezamos con una imagen (pueden ampliarla al pinchar encima) en la que se observa la posición que más tiempo ha ocupado cada futbolista. Y ahí se aprecia el primer problema del Real Madrid. El fútbol del conjunto blanco se vuelca demasiado por la banda izquierda. Es lógico viendo el nivel de Vinicius, pero también es por demerito de Hazard, que no puede jugar en la banda derecha y si lo hace, Lucas Vázquez tiene que tener un rol diferente. Algo así como hacían Roberto Carlos y Zidane cuando este jugaba en la izquierda y solía conducir hacia el centro. Hazard fue más un problema que una solución para el Real Madrid y solo compensó su presencia cuando Ancelotti cambió el sistema (4-2-3-1) para que el belga jugara detrás de un desesperante e inoperante Jovic. Hazard juega de mediapunta o de extremo izquierda y si Vinicius está y es mejor, pues a Hazard le tocará ser suplente y esperar. Es sencillo.

Hazard no desborda en la derecha. Aunque lo hacía en el Chelsea, en su mejor etapa, lo hacía poco. Esto no es achacable a él, sí a quien le pone ahí. Lo que sí está en el debe del futbolista, y esto lo debe valorar Ancelotti, es su nula aportación en tareas defensivas. El jugador que ataca la banda izquierda del Real Madrid tiene siempre un reto mayúsculo por delante. Tiene que ayudar a su lateral para frenar a Vinicius y cuando ataca tiene que superar a uno de los defensas más solidos del campeonato como es Mendy. El jugador que ataca la banda derecha tiene un chollo. Hazard siempre va hacía el centro, en defensa no aprieta en la presión alta y no se sacrifica en el repliegue. Por eso el Elche salía tanto por banda izquierda. En parte por Mójica, en parte por Hazard. En el tanto de Lucas Boyé -gran delantero, gran partido el suyo- sale señalado Alaba, Militao, Casemiro y Lucas Vázquez, pero en realidad es un fallo en cadena que empieza por Hazard que permite una conducción sin oposición.

Fallo en el remate final, eficacia del Elche, Hazard y la banda derecha y espesura en el juego. Las cuatro claves del partido, del resultado y el fútbol del Real Madrid también está en esa lista de cosas que debe mejorar el Madrid. Pese a las 23 ocasiones, el conjunto blanco no tuvo un buen día. Casemiro, Kroos y Modric estuvieron erráticos siendo los futbolistas que son. Creo que les pudo afectar la semana que tuvieron. Tres partidos, dos viajes y dos prorrogas. La famosa no rotación de Ancelotti. No creo que fuera casualidad que el ritmo superior del Real Madrid en los últimos minutos coincidiera con los tres cambios que hizo el técnico italiano. Es tan necesario calidad como piernas frescas. Ya se vio precisamente ante el Elche en Copa cuando resolvieron futbolistas que salieron desde el banquillo. Por cierto, otra vez Fede Valverde jugó en la banda derecha. No le pidan que se gane el puesto cuando no tiene ninguna regularidad, le ponen fuera de su sitio y tiene como competencia a Kroos y Modric. Como sigan utilizándole así, le puede pasar como a Saúl con Simeone, que acabe perdido y desmotivado.

La falta de rotación y la mala utilización de los recursos por parte de Ancelotti es más preocupante que el empate. Lo es en condiciones normales, y más si analizamos el pasado del entrenador y sus segundas vueltas en el Real Madrid. La sombra de la caída equipo a partir de finales de enero está ahí. Ancelotti tiene que tocar bien las teclas. Tiene ventaja y plantilla suficiente y no puede depender, casi en exclusividad, de lo que haga Vinicius. Gracias a su insistencia, a intentarlo siempre, fue clave en conseguir un punto más. Es un líder total. Ahora tendría que serlo más sin Benzema, pero es tarea de Ancelotti que esa responsabilidad se distribuya algo más entre sus compañeros.

Por cierto, al Real Madrid le señalaron tres penaltis a favor. Hizo bien el VAR en corregir uno que no era y en no señalar otro de Gonzalo Verdú por unas manos similares a las que sí le pitaron a Militao en la pasada Liga ante el Sevilla. Digo que hizo bien el VAR porque esa mano no es penalti, como tampoco lo fue la de Militao. Pues esa decisión, diferente para una acción similar, le costó un campeonato al Real Madrid. Ahora los árbitros solo deben mantener el mismo criterio.