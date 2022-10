A Sánchez le sobra comunismo y le falta ejemplaridad. ¡S.O.S!

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves fue la antesala de todo lo que nos toca por vivir a los madrileños y españoles. El comunismo se aferra al poder y hará lo que sea para mantenerse. Y cuando escribo "lo que sea", suscribo, "lo que sea" y resalto, "lo que sea".

Manipulación, bulos y fake news. Todo esto aderezado con titulares mediáticos (algunos agradecidos con el régimen de ultraizquierda) que se aprovechan de las lecturas rápidas y que no se adentran en lo mollar de la noticia.

Y una, que ya está escarmentada del comportamiento ruin y deleznable de esta izquierda radical, ve en estos comportamientos y en otros, que iremos conociendo, la huella indiscutible de Pedro Sánchez, sus cortinas de humo, sus intromisiones inmorales en cualquier institución y su "hacer lo que sea" para mantenerse en el poder. Y todo esto, con su chulería y soberbia de sobra conocida, subiéndose el sueldo un 4 por ciento con el silencio cómplice de sus medios amigos.

En fin, querido lector. Es el pistoletazo de salida de unos meses preelectorales en los que veremos pisoteados derechos y libertades, donde van a intentar crear cortinas de humo una y otra vez. Tiempos que se avecinan con titulares manipulados, con señalamientos indignos y canallescos y toda esta estrategia electoral estará regada con dinero público. Dinero de usted y mío. Dinero de todos.

Y cállense. No protesten. No hablen. No digan nada. Silencio.

Llegan tiempos duros. No solo porque las familias ya estamos acusando esa crisis económica agravada por los impuestazos del Gobierno de izquierdas, su falta de capacidad para gestionar y su ingente gasto público. El mayor de las últimas décadas.

También porque hay hilos ideológicos de esa ultraizquierda que se van a dedicar a crispar, a dividir más y a manipular, mentir y difundir bulos para derrotar a la única opción que puede y debe sacar a nuestro país de las garras comunistas. El Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo.

Miren. Pedro Sánchez vuelve a atacar a Madrid, esta vez con los Presupuestos Generales del Estado. Porque el sanchismo va a hacer "lo que sea" para evitar que el PP gane las elecciones. Lo hará, no lo duden.

La obsesión que siente Sánchez con la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es enfermiza. Quieren acabar con nuestro modelo de vida. Con nuestra libertad. Y para ello el gobierno radical de izquierdas, cual maquinaria de destrucción masiva, usará "lo que sea". También la asfixia económica a nuestra región.

Pedro Sánchez se ha subido el sueldo, a él, a su gobierno, altos cargos, a toda su cohorte. Y con dos bemoles. Sí señor. Y aquí paz y después gloria. Chitón, pueblo. A tragar.

No es que yo tenga alergia a subir el sueldo a nadie, tampoco al político. Figura injustamente denostada y castigada sobre todo por los populistas. No. El problema actual es que hay que tener muy poca vergüenza para actuar así, precisamente el RESPONSABLE de que todos seamos mucho más pobres que hace año y medio. Y no por la guerra de Ucrania, no se dejen engañar por la izquierda. Revisen sus cuentas. La inflación subía como la espuma hace más de un año. Y la guerra tristemente comenzó hace poco más de 7 meses.

Pues eso, que no quiero desviarme. Aquél que se niega a bajar impuestos, todo lo contrario, los sube, crea nuevos y nos encarece la vida con su casposa política energética. Ese. Quien nos está asfixiando y quien pretende que la clase media seamos pobres de verdad. O sea, Pedro Sánchez, se sube el sueldo.

A Sánchez le sobra comunismo y le falta ejemplaridad. ¡S.O.S!

Yolanda Estrada es diputada y coordinadora territorial del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.