Las vacaciones de verano ya han acabado para muchos, para otros no han empezado pero están al caer y otros todavía las ven algo lejanas… Pero el coche es el gran protagonista cada verano en las carreteras españolas. De hecho, en estas fechas se concentra el mayor número de desplazamientos por carretera de todo el año y, con ellos los desesperantes atascos, con grandes colas a las entradas y salidas de las grandes ciudades.

Pero, para que no haya problemas en los atascos o en los viajes debido al volumen de coches en la carretera, lo ideal es hacerle una buena revisión al coche antes de salir de viaje. No hace falta llevarlo a un taller ya que la revisión previaje es sencilla, hay que revisar elementos que tienen que ver con el estado de la mecánica, también los legales para evitar multas e incomodidades.

Hay algunas cosas esenciales como nunca salir de viaje, por muy cerca que esté el destino, en estas fechas sin haber rellenado el depósito antes. Nunca se sabe cuando puede aparecer un atasco que dure horas y, si no se tiene gasolina puede ser un problema… Luego, comprobar que funciona adecuadamente el aire acondicionado es otro factor clave en el verano, para evitar posibles golpes de calor durante el trayecto.

Pero, revisar en un coche cosas sin ir al mecánico es fácil, de hecho, se puede revisar también el aceite, el líquido refrigerante o anticongelante y el agua de los limpiaparabrisas que son muy importantes en un viaje largo… El aceite es tan sencillo como coger la varilla, meterla en el depósito del aceite y revisar que esté al nivel que marca, si falta echar un poco más. Sencillo y rápido. Los filtros del aire son un elemento esencial que también debería revisarse antes, algunos coches tienen un acceso sencillo y otros algo más complicado, el manual de cada vehículo dirá dónde se encuentra ubicado.

El líquido refrigerante, como decimos, es otro de los elementos clave que hay que revisar antes de realizar un largo viaje. Recordemos que el refrigerante, también llamado anticongelante, es un líquido que el coche necesita para sobrevivir. Su revisión es realmente sencilla ya que el tanque del líquido refrigerante tiene marcas que deben servir para evaluar si hay que rellenar el depósito o dejarlo como está. ¿Qué más cosas deberían mirarse?

Los neumáticos: lo más importante para un viaje largo

Los neumáticos son de los elementos más importantes del coche porque son el único punto que conecta al vehículo con el asfalto. Por ello es uno de los puntos principales de revisión antes de salir de viaje y la comprobación de que todo está correcto es muy sencilla.

La presión de todos los neumáticos, incluido el de repuesto si es que el coche lleva, es fundamental revisarla antes de un viaje largo. Además, no siempre deben ser las mismas presiones, un viaje largo tiene unas necesidades especiales. En el libro de mantenimiento oficial de cada vehículo hay una tabla que debe servir de guía. ¿Cuál es la pauta general? Ante un largo viaje es recomendable elevar ligeramente la presión, ya que el calor y el extra de peso del equipaje provocarán una mayor expansión del neumático.

Cuando uno mira los neumáticos, además de revisar la presión, puede observar cómo de desgastados están. Un simple vistazo servirá para conocer las condiciones de cada rueda. Generalmente, si la profundidad del dibujo es inferior a los 16 milímetros hay que cambiar el neumático. Lo ideal es cambiar las cuatro gomas a la vez, pero también pueden cambiarse las dos delanteras o las dos traseras.

Comprobar el estado de la batería

La batería convencional de un coche es uno de los elementos que más sufren si el vehículo lleva mucho tiempo parado. Por ello, antes de ponerse en carretera para un largo viaje sería conveniente asegurarse de que está al 100 %.

Revisar los discos y las pastillas de freno

Esto no debería ser un consejo especial para el verano ya que, si se utiliza habitualmente el coche, los discos y las pastillas de freno deberían revisarse regularmente. Es especialmente importante prestar atención a cualquier cambio en la respuesta al frenar, inspeccionar visualmente desgastes y mantener limpios los frenos. Por supuesto, nunca hay que ignorar las luces de advertencia. No hay que olvidar que con una conducción prudente y un mantenimiento adecuado, se garantiza que los frenos funcionen eficazmente.

Revisar y regular las luces del vehículo

Otros elementos que hay que revisar antes de salir de viaje es la iluminación. Es fundamental comprobar que funcionen todas las luces, las de día, las de cruce, los intermitentes… También, hay que procurar que los faros estén bien alineados, en la actualidad, muchos coches disponen en el interior de un botón para su reglaje.