Qué requisitos exige ahora Tráfico para reconocer un vehículo como histórico

El nuevo reglamento sobre vehículos históricos, en vigor desde el 1 de octubre de 2024, establece los criterios y procedimientos para obtener la consideración de histórico, con el objetivo de proteger el patrimonio automovilístico y garantizar su utilización bajo condiciones de seguridad técnica y mecánica.

Qué se considera vehículo histórico

Podrán obtener la clasificación de vehículo histórico aquellos que tengan al menos 30 años de antigüedad, hayan dejado de producirse y mantengan su estado original, sin modificaciones relevantes en sus características técnicas o componentes principales. Además, deberán encontrarse en buen estado de conservación y mantenimiento.

También podrán recibir esta consideración los vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o declarados Bien de Interés Cultural, así como los que tengan un valor especial por haber pertenecido a personalidades relevantes o participado en acontecimientos de trascendencia histórica.

Esta clasificación implica ventajas en cuanto a flexibilidad en el mantenimiento y revisiones, pero también limitaciones en su uso, como la restricción de circulación a un máximo de 96 días al año.

Dos procedimientos de clasificación

Grupo A , aplicable a vehículos ya matriculados en España, en circulación y con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. En este caso, el vehículo conserva su matrícula original.

Grupo B, destinado a vehículos importados o no matriculados previamente en España, así como a aquellos dados de baja definitiva o cuyos titulares deseen obtener una matrícula histórica "H" que refleje mejor la fecha real de fabricación o matriculación.

El procedimiento abreviado (Grupo A) simplifica el trámite para los vehículos que ya cumplen los requisitos básicos, mientras que el ordinario (Grupo B) requiere una evaluación más detallada por parte de las autoridades competentes.

Reversión de la condición de histórico

El reglamento contempla la posibilidad de revertir la condición de histórico, devolviendo el vehículo a su estado ordinario. En ese caso, el automóvil deja de estar sometido a las restricciones de circulación y pierde los beneficios asociados, debiendo cumplir con las mismas obligaciones que cualquier otro vehículo, incluidas las relativas a la periodicidad de la ITV y las normas anticontaminación vigentes.

Esta opción permite que los propietarios decidan libremente entre mantener el carácter histórico del vehículo o reincorporarlo al parque automovilístico convencional.

Documentación y condiciones técnicas

Para iniciar el procedimiento, el vehículo deberá contar con la ITV en vigor (en el caso del Grupo A) y no estar dado de baja permanente. En el Grupo B, además de los informes técnicos y de autenticidad, se requerirá la asignación de una matrícula tipo "H", exclusiva para los vehículos históricos.

Ambos procesos están diseñados para preservar el valor cultural y técnico del vehículo, al tiempo que garantizan su seguridad en carretera.