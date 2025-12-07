Eslovaquia aprueba un límite de 'velocidad peatonal' de 6km/h

El Parlamento de Eslovaquia ha aprobado una norma que establece un límite de 6 kilómetros por hora para cualquier medio de transporte que circule por las aceras, incluidos bicicletas y patinetes, con el objetivo, según el Gobierno, de incrementar la seguridad de los peatones a partir del 1 de enero de 2026.

Un límite equiparado al paso humano

El Ejecutivo, integrado por formaciones socialdemócratas populistas y ultranacionalistas, defendió en el debate parlamentario que la nueva velocidad máxima se ajusta al ritmo de un peatón medio, que suele caminar entre 4 y 6 kilómetros por hora. Según sus argumentos, esa equiparación busca evitar colisiones con vehículos que, pese a ser ligeros, pueden alcanzar velocidades mucho más altas cuando circulan por zonas destinadas principalmente a los viandantes.

Los patinetes eléctricos disponibles en el mercado están diseñados para alcanzar los 20 o 25 kilómetros por hora, e incluso más en algunos modelos. Las bicicletas convencionales, sin motor, también superan con facilidad la velocidad fijada en la norma, lo que en opinión del Gobierno genera un riesgo al compartir espacio con los peatones en calles estrechas o áreas urbanas sin carriles específicos.

La medida, según defendió el bloque gubernamental, pretende establecer un estándar uniforme para cualquier dispositivo que circule por las aceras, incluidas bicicletas, patinetes, patines u otros vehículos con motor auxiliar.

Críticas de la oposición progresista

La oposición progresista rechazó la propuesta desde su presentación, al considerar que el nuevo límite de velocidad puede provocar el efecto contrario al pretendido. Su principal argumento es que obligará a peatones y ciclistas a convivir aún más estrechamente en las aceras, ya que muchos usuarios de bicicleta, al no poder mantener el equilibrio a 6 kilómetros por hora, terminarán ocupando el espacio de los viandantes.

Además, los diputados críticos afirmaron que la norma no aborda la cuestión central de la seguridad peatonal. Insistieron en que la mayor amenaza no son las bicicletas ni los patinetes, sino los coches que atraviesan áreas urbanas con densidad peatonal elevada. Recordaron que, según los datos oficiales de 2024, apenas se registraron tres colisiones entre peatones y patinetes, una cifra que, a su juicio, no justifica un límite tan reducido.

Un diputado progresista señaló que el Gobierno "debería centrarse en ampliar el trazado de ciclovías y en cumplir sus compromisos electorales sobre movilidad sostenible". Afirmó, además, que la norma introduce un límite "que ni siquiera se puede cumplir físicamente", ya que mantener el equilibrio a esa velocidad resulta complicado para la mayoría de los ciclistas.

Petición de más infraestructuras

La oposición insistió en que la clave para reducir accidentes es incrementar la infraestructura ciclista, algo que —según defendieron— evitaría conflictos entre peatones y vehículos ligeros sin necesidad de modificar la normativa sobre velocidades.

También apelaron a que el Ejecutivo dé prioridad al desarrollo de una red de movilidad que permita separar claramente los espacios destinados a peatones, ciclistas y vehículos a motor. En su posición, la inversión en ciclovías tendría un efecto directo en la seguridad, mientras que un límite de 6 kilómetros por hora únicamente desplazaría el problema a otros puntos de la ciudad.