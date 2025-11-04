El nuevo carril Bus-VAO de la A-2 reducirá un 25% el tiempo medio de entrada o salida de Madrid

La autovía A-2 contará con un nuevo carril Bus-VAO que entrará en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026. El proyecto, impulsado por la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Carreteras, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, busca mejorar la movilidad entre la capital y el Corredor del Henares priorizando el transporte público y los vehículos de alta ocupación.

Funcionamiento dinámico del nuevo carril

El nuevo Bus-VAO de la A-2 no contará con una separación física, sino que el carril izquierdo de cada sentido entre Madrid y Alcalá de Henares se habilitará tecnológicamente mediante gestión dinámica de la capacidad viaria en tiempo real. En horas punta se reservará para autobuses, vehículos con dos o más ocupantes, motos y servicios de emergencia, mientras que el resto del tiempo funcionará como carril de libre circulación.

En su primera fase, el carril operará hasta Torrejón de Ardoz, dentro de un trazado total de 19,2 kilómetros. Durante las semanas previas a su puesta en marcha, se realizarán pruebas para que los usuarios se familiaricen con el sistema.

El recorrido contará con balizas luminosas a ras de suelo —verdes en las zonas de entrada o salida y ámbar donde no se pueda acceder—, así como paneles informativos con pictogramas que indicarán en tiempo real cuándo el carril está activo como Bus-VAO.

Entradas y salidas en ambos sentidos

En sentido entrada a Madrid, los embarques se situarán en Torrejón de Ardoz (pk 18+600), Rejas (pk 13+600) y Canillejas (pk 7+700), desembocando en la Avenida de América. En sentido salida, los accesos estarán a la altura de Arturo Soria/Josefa Valcárcel (pk 5+850) y del nudo Eisenhower (pk 11+400), con desembarques en Canillejas (pk 9+100) y Rejas (pk 15+200).

El sistema incluirá lectores de matrícula y cámaras de detección de ocupación para controlar el uso del carril, imponiendo sanciones a quienes lo utilicen de forma indebida o accedan por zonas no autorizadas.

Impacto en la movilidad y el tiempo de viaje

Según estimaciones de las administraciones implicadas, unos 15.000 viajeros diarios se beneficiarán de esta medida. El uso del carril reducirá en torno a un 25% el tiempo medio de entrada o salida de Madrid, lo que supondrá un ahorro global de 500.000 horas anuales y una reducción de 900 toneladas de emisiones de CO₂.

El coste total del proyecto asciende a 13,9 millones de euros, financiados a partes iguales por las cuatro entidades participantes.

Reorganización de las líneas de autobús interurbano

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha diseñado una reorganización de las líneas que circularán por el nuevo carril, con el fin de mejorar los tiempos de viaje y ofrecer trayectos directos o con paradas intermedias.

Por el Bus-VAO en sentido entrada a Madrid circulará el 59% de las expediciones de las líneas procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y municipios del entorno (223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261). Los viernes por la tarde, en sentido salida, lo hará el 50%.

En el caso de las líneas de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio (281, 282, 283 y 284), el 43% de las expediciones utilizarán el carril en sentido entrada, y el 40% los viernes por la tarde en sentido salida. En total, 77 de las 152 expediciones matinales en días laborables circularán por el Bus-VAO, con una frecuencia de un autobús cada dos minutos.

De esta forma, los usuarios podrán optar entre trayectos directos o rutas con paradas, sin pérdida de servicio en las paradas actuales.