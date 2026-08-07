El radar de la DGT que multa a tres conductores por minuto

La Policía Local de San Vicente del Raspeig (Alicante) ha detectado hasta 120 infracciones por exceso de velocidad en apenas 40 minutos durante un control realizado en una calle del municipio. El elevado número de conductores que superaron los límites ha llevado al Ayuntamiento a plantear nuevas medidas para mejorar la seguridad vial en la zona.

El control se llevó a cabo este jueves en la calle Río Turia mediante el radar móvil de la Policía Local, dentro de la campaña de vigilancia de la velocidad impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En los 40 minutos que duró el dispositivo, los agentes registraron 120 infracciones por exceso de velocidad. Las sanciones asociadas pueden oscilar entre 100 y 600 euros, además de implicar la retirada de puntos del permiso de conducir en función de la velocidad registrada y de las circunstancias de cada infracción.

El Ayuntamiento estudiará la vía

Tras analizar los datos obtenidos durante el control, la Policía Local ha trasladado la situación al área de Seguridad Ciudadana y Tráfico. El volumen de infracciones concentradas en un periodo de tiempo tan reducido ha llevado al departamento a valorar la elaboración de un informe específico sobre la seguridad vial en esta calle y su entorno.

El objetivo es estudiar las condiciones de la vía y determinar si resulta necesario introducir medidas que contribuyan a mejorar la circulación y reducir el riesgo asociado al exceso de velocidad.

También se estudiarán mejoras estructurales

El Ayuntamiento ha solicitado además al departamento de Infraestructuras un estudio sobre posibles mejoras estructurales en la calle Río Turia y sus alrededores.

La actuación busca analizar las características de esta zona a partir de los datos obtenidos durante el control policial y valorar posibles actuaciones sobre la vía. La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico ha aprovechado para pedir a los conductores "prudencia y respeto por las normas de circulación", con el objetivo de evitar accidentes.