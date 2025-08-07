El falso obispo brasileño que guía a las cismáticas de Belorado realiza un viaje de urgencia a España

Rodrigo Ribeiro da Silva, el falso obispo brasileño que guía espiritualmente a las cismáticas de Belorado desde hace un año, está de vuelta en España. Así lo aseguraba el pasado 2 de agosto en una "comunicación de urgencia" emitida por un canal afín en YouTube —Controversia Católica, que suele servir de portavoz a algunos líderes sedevacantistas— un supuesto monje franciscano que conocemos en nuestro país porque pasó por el monasterio de Belorado hace un par de meses y fue protagonista de algunos de los videos difundidos por el jefe del comunicación de las exreligiosas clarisas.

Fray Pedro afirmaba desde Brasil que el líder de la Sociedad de San José pasará por aquí "algún tiempo". A nadie se le escapa que la visita de Da Silva coincide con la sentencia que obliga a las cismáticas a abandonar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos, en el que el falso obispo quería establecer su seminario en España, y con el posterior traslado in extremis de las hermanas mayores ajenas al cisma —de más 85 años y un estado delicado— al convento de Orduña (en Vizcaya), poniendo en riesgo su salud.

Hasta ahora, Ribeiro Da Silva nos tenía acostumbrados a sus idas y venidas, a que enviase distintos emisarios en su nombre y a que fuesen distintos sacerdotes los que asistiesen a las excomulgadas. Fuentes eclesiales cercanas al caso señalaban precisamente a Libertad Digital la incongruencia de que las hermanas rebeldes insistan aun a día de hoy en que siguen siendo monjas y formando parte de la Iglesia católica y —sin embargo— vivan tan alejadas de lo que supone la clausura.

"No tienen misa todos los días", destacan, "y tampoco tienen a alguien fijo que les asista". "Aquello es una pasarela de supuestos obispos y curas sedevacantistas que van pasando por allí", nos explican. Cabe recordar que las exreligiosas buscaban sustituto/s después de deshacerse de los miembros de la Pía Unión de San Pablo Apóstol -el falso obispo Pablo de Rojas y el conocido como el cura coctelero, José Ceacero-, a los que echaron del cenobio a finales de junio de 2024.

El sedevacantismo, ¿una moda?

Finalmente, las cismáticas de Belorado se unieron a Da Silva y su grupo (Sociedad de San José) sedevancatista. Es decir, que rechaza todo lo derivado del Concilio Vaticano II y piensa que la sede de Roma —de ahí el nombre de este movimiento, de la corriente tradicionalista— está vacante.

Él defiende que son muchos los religiosos que quieren adherirse. "Hemos recibido peticiones de varios países como Rusia, Polonia y Alemania, varios países de América Central, Costa Rica...", asegura en una entrevista de más de dos horas publicada también en el canal Controversia Católica. "Si Dios quiere", decía, "nos expandiremos en España".

"Tengo una lista de entre veinte y treinta sacerdotes españoles para visitar, para conversar... Quieren abandonar sus diócesis porque no aguantan más (comulgar en la mano, la gente mal vestida, las herejías, la teología de liberación, bendición de los homosexuales….", aseguraba.

¿Quién es Da Silva?

El falso obispo dice defender los valores de la verdadera Iglesia católica. Algo curioso teniendo en cuenta que no cuenta con las credenciales que le convierten en prelado de la mencionada institución.

Según recoge la web de la Sociedad (y seminario) San José -de la que Da Silva es fundador- comenzó a prepararse para el sacerdocio en 2006 y fue ordenado el 23 de diciembre de 2017 por el obispo Richard Williamson. Otro cismático.

O, lo que es lo mismo, no reconocido por la Iglesia católica. De la misma manera recibió la consagración episcopal -el 29 de agosto de 2021- a manos del sedevacantista estadounidense Daniel Dolan. Otro obispo fake.

