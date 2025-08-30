Inventan una cerveza sin alcohol que "emborracha" sin rastro de resaca

Un laboratorio británico, GABA Labs, ha creado una cerveza sin alcohol que, por primera vez, es capaz de producir los efectos de la embriaguez temprana, el conocido como "ir piripi", pero sin rastro de resaca. El objetivo, según sus creadores, es permitir la desinhibición social sin los dañinos efectos del alcohol tradicional.

El "milagro" se debe al neurocientífico David Nutt, quien tras años investigando el impacto del alcohol en el cerebro, aisló la molécula clave: el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Según Nutt, este neurotransmisor proporciona "relajación y sociabilidad", mientras que el resto de componentes del alcohol tradicional acaban provocando "ira, agresión y adicción".

La bebida, comercializada como GABYR, promete un efecto casi inmediato. "En unos cinco o diez minutos la bebida llega a tu cerebro", asegura Nutt. Sin embargo, su impacto es efímero y controlado. Los efectos se estabilizan y desaparecen tras media hora, sin aturdimiento alguno, lo que la haría ideal "para la primera bebida cuando vas a una fiesta", según el científico.

A pesar de que su creador niega el efecto placebo ("vemos a la gente más sonriente, más dicharachera"), también lanza una seria advertencia. No "emborracha" hasta el punto de "hacer estupideces", pero sí relaja.

Aunque la bebida no daría positivo en un control de alcoholemia, lo que abre un peligroso vacío legal, su creador insiste en que "nunca se debe conducir si estás bajo cualquier efecto de relajación".