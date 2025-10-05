El boom de los abuelos 'tiktokers': más de 6 millones de mayores ya usan la red social

El 75% de las personas mayores de 55 años en España están conectadas a Internet, un aumento de casi 20 puntos porcentuales respecto a hace cinco años, según el V Barómetro del Consumidor Sénior, publicado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre. El estudio revela un perfil de usuario digital sénior cada vez más consolidado, familiarizado con múltiples servicios online y tecnologías del entorno digital.

Crecimiento destacado entre los mayores de 75

El informe detalla que el uso de Internet ha crecido en todos los tramos de edad del colectivo sénior, especialmente entre los mayores de 75 años. En solo un año, la proporción de usuarios entre los 75 y 84 años ha pasado del 29,9% al 38%. También se observa un aumento en el grupo de entre 65 y 74 años, cuyo uso ha subido del 59,9% al 65,1%.

Este crecimiento evidencia una tendencia progresiva hacia la integración digital del colectivo sénior, que amplía su presencia en entornos antes más vinculados a generaciones jóvenes.

Redes sociales y plataformas digitales

Uno de los usos más extendidos entre los mayores conectados es el de las redes sociales. El 65% de los mayores digitalizados reconoce utilizarlas, con una clara preferencia por Facebook, utilizada por 11 millones de usuarios sénior, lo que representa el 89% de este segmento. Le siguen Instagram, con 8,4 millones de usuarios (67,9%) y TikTok, que alcanza ya los 6,5 millones de mayores (52,4%).

Además, el 97% de los mayores conectados declara utilizar YouTube y Google desde su móvil, lo que indica un acceso regular a plataformas de contenido e información. El comercio electrónico también está presente en sus hábitos: 7,1 millones de mayores compran en Amazon (57,4%) y 5,6 millones utilizan Temu, una plataforma emergente que ha ganado presencia entre este colectivo.

Banca online y pagos por móvil, entre los usos más frecuentes

Más allá del entretenimiento, los mayores están incorporando de forma habitual el uso de herramientas prácticas. Según el estudio, el 59% de los sénior realiza consultas u operaciones bancarias online al menos una vez a la semana, encabezando el listado de actividades digitales frecuentes.

Las redes sociales, por su parte, son utilizadas semanalmente por el 38%, consolidándose como un canal habitual de socialización y acceso a información. El uso del pago por móvil alcanza ya al 21%, reflejando una progresiva adaptación a los métodos de pago digitales.

Hábitos digitales menos frecuentes, pero en crecimiento

Otros usos digitales entre los mayores, aunque menos extendidos, también muestran una incorporación sostenida. El 14% utiliza semanalmente tecnologías relacionadas con el hogar —dispositivos domóticos o asistentes inteligentes—, y el 12% accede a contenidos formativos online, como cursos o tutoriales.

En cambio, las compras online semanales todavía son minoritarias, realizadas por solo el 9% de los mayores, aunque representan un hábito ocasional más generalizado.