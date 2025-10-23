Así afecta el cambio de hora a perros y gatos

El último domingo de octubre se cambia cada año el horario y se adopta el horario de invierno, algo que a mucha gente no le gusta ya que anochece muy temprano.... Hay que recordar que, a lo largo del año, se hacen siempre dos cambios y es cierto que pasar al horario de invierno suele ser el más odiado, ¿cuáles son los motivos? Que la oscuridad se adelanta y da paso a varios meses en los que las horas nocturnas superan a las diurnas. Pero a finales del mes de marzo se produce el otro cambio de horario, en este caso al de verano, en el que hay más horas de luz al día y y la gente está más feliz.

Generalmente los cambios de hora, especialmente cuando pasamos al horario de invierno, siempre llevan consigo una gran polémica debido a los trastornos que producen en las personas, algo comprobado científicamente. Por norma general, los cambios de hora afectan al ser humano con un incremento de la fatiga, dificultad en conciliar el sueño, estamos más irritables, cuesta más esfuerzo realizar ejercicios tanto físicos como mentales... Pero, ¿es algo exclusivo de humanos o a los animales también les afecta?

Los cambios de hora no solo afectan a las personas, ya que trastocan los horarios haciendo que sea necesario adaptar las rutinas, sino que también afectan a las mascotas, que se rigen por los horarios de sus dueños. Pero, según LEALCAN afecta especialmente a los animales a los que, de repente, se les cambia la rutina en 1h de diferencia, sobre todo a aquellos con rutinas más estrictas.

Pero es cierto que no a todas les afecta por igual sino que, según la asociación NOBLECAN, estos cambios tienen más impacto en las mascotas que son más vulnerables, como los cachorros menores de un año, las mascotas mayores de 10 años y los perros o gatos enfermos. Pero, ¿qué puede producir en los animales el cambio de hora? No es el cambio de hora en sí lo que afecta a las mascotas sino los cambios en la rutina que pueden provocarles irritabilidad, trastornos de sueño, cansancio, bajo estado de ánimo e incluso pueden aumentar su nerviosismo.

No hay que olvidar que todos los seres vivos cuentan con un reloj biológico interno que ayuda a controlar el comportamiento y a regular las funciones fisiológicas diarias. El ritmo circadiano es un reloj biológico que produce secreción de hormonas. A pesar de ser un reloj preciso, se rige por valores externos como los cambios de luz y oscuridad, aunque estos se suelen minimizar porque se suele vivir en entornos artificiales.

¿A qué afecta en los animales?

Alteración de los ritmos circadianos: Al igual que en los humanos, los ritmos circadianos son los ciclos biológicos que regulan el comportamiento, el sueño y la actividad en función de la luz solar. Un estudio publicado en Chronobiology International mostró que los cambios en los patrones de luz debido al horario de verano pueden desincronizar los ritmos circadianos de los animales, afectando su metabolismo y comportamiento. Pero, para ser más realistas, un estudio publicado en Journal of Diary Science encontró que las vacas pueden experimentar estrés y una reducción en la producción de leche cuando se cambia la hora de ordeño debido al horario de verano.

Impacto en la migración y reproducción de aves: Muchas especies de aves dependen de la duración del día para regular su migración y reproducción. De hecho, un artículo en Current Biology encontró que los cambios artificiales en la luz pueden desorientar a las aves migratorias y alterar sus tiempos de reproducción.

Afectación a la fauna urbana y silvestre: El cambio de hora puede modificar los patrones de actividad de los animales silvestres, aumentando su exposición a depredadores o al tráfico humano. Por ejemplo, un estudio en Biological Conservation encontró que el cambio de hora está correlacionado con un aumento en los accidentes de tráfico con ciervos, ya que los animales siguen activos en horarios en los que hay más automóviles en circulación.

Efectos en animales domésticos: Los animales domésticos también pueden sufrir cambios en su comportamiento debido a la alteración en las rutinas de alimentación y actividad.

El impacto en perros y gatos domésticos

Lo que realmente altera el estilo de vida de nuestro perro durante los cambios de hora son las diferencias repentinas en nuestras rutinas diarias. Según NOBLECAN, estas modificaciones de la rutina pueden provocarles irritabilidad, trastornos de sueño, cansancio, bajo estado de ánimo e incluso pueden aumentar su nerviosismo. Algunos, incluso, llegan a sentir desorientación y mucha ansiedad.

Por este motivo, es posible que tus perros se despierten una hora antes o después para salir a la calle. Sus comidas se servirán a una hora diferente, los paseos se reprogramarán, el recibimiento del tutor tras la jornada laboral será en un horario diferente, igual que el momento de ir a dormir, etc. Para la mayoría de los perros, estos cambios son bruscos e inesperados.

No debemos olvidar que los seres vivos se adaptan a los cambios de luz solar, porque tienen un ciclo biológico que les ayuda. Pero hay que saber que, al igual que las personas, los gatos y los perros domésticos, también sufren el cambio de horario. El motivo es que ellos se tienen que adaptar a las costumbres de sus dueños. De hecho, entre los animales domésticos mencionados, realmente son los perros quienes más sufren este tipo de cambios. Según un estudio publicado en Frontiers in Veterinary Science, los cambios en la rutina, como el horario de alimentación o paseo, pueden generar estrés en los perros, manifestándose en comportamiento ansioso o cambios en el apetito. Por su parte, según un estudio en Applied Animal Behaviour Science, los cambios en los horarios de alimentación pueden generar inquietud y un aumento en la vocalización en los gatos.

¿Cómo es esto posible? Por la sencilla razón de que los animales de compañía tienen un reloj biológico mucho más sensible que el de las personas. Es evidente que los humanos, con alguna dificultad, pueden adaptarse a las nuevas rutinas que uno se autoexige acorde a su reloj, pero ellos no. Están mucho más ligados a la luz solar y son más vulnerables a cualquier cosa que los altere y, de un día a otro cambiar todas las rutinas con una hora de diferencia les afecta más que a las personas.

Además, hay que tener en cuenta que, para muchas mascotas, las actividades diarias como comer, pasear o jugar están estructuradas en torno a las rutinas de sus cuidadores. Cuando ocurre un cambio de horario, estas actividades se ven alteradas y, aunque pueda parecer un cambio mínimo de solo una hora, puede afectar su bienestar. En particular, los perros suelen ser muy sensibles a los cambios en los horarios de alimentación y paseo, por lo que un cambio de hora puede provocar ansiedad o inquietud en ellos, al no entender por qué sus actividades regulares se retrasan o adelantan.

Pero, como se ha comentado anteriormente, el cambio de horario es peor para los humanos. ¿Ocurre lo mismo con los animales? Si ya que la limitación de las horas de luz puede producirles cambios hormonales y metabólicos. Por ejemplo, es habitual que tanto perros como gatos en invierno coman más y suban de peso, además se volverán más esponjosos por la aparición del pelaje grueso. Por supuesto que estos cambios no afectarán a todas las mascotas por igual, puede que algunos muestren signos de ansiedad más o menos intensos, dependiendo de la raza, sus condiciones y a las actividades a las que está acostumbrado.

Cómo paliar los efectos del cambio de horario en las mascotas

Para paliar estos efectos, hay que hacer ciertos ajustes, algunos de ellos en las semanas previas al cambio, para conseguir que el invierno sea una experiencia agradable para ellos. Hay que tomar medidas para reducir el estrés en los perros, tales como: