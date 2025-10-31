New York Burger propone vivir la experiencia 'At the Table'

New York Burger informó de que lanza 'At the Table', un concepto que explicó que convierte la mesa en escenario y al cliente en protagonista. Esta firma, fundada y dirigida por Andrea Quitián y Óscar Colmenares, lleva desde 2009 ofreciendo algo más que hamburguesas, ya que propone "auténticas" experiencias gastronómicas.

El nuevo concepto se presenta a través de tres propuestas que se terminan frente al comensal para despertar "los sentidos y el apetito con una puesta en escena que va más allá del sabor": The New York Burger, reinterpretación de la clásica bacon cheeseburger con carne jugosa al fuego de leña, cheddar, bacon y dijonesa, sellada con soplete en la mesa. Una creación que hace honor al nombre de la casa y promete convertirse en su nuevo "crush"; 5th Avenue Burger, un viaje gastronómico por la Gran Manzana: carne a la parrilla con mozzarella, salsa artesanal de pepperoni, tomates asados, rúcula fresca, mayonesa de albahaca y parmesano rallado delante del cliente; y Salted Caramel Cookie, el broche dulce con chips de chocolate, helado de vainilla, crumble de Oreo y salsa toffee de miso servida en mesa.

El chef ejecutivo Pablo Colmenares lidera esta nueva propuesta que eleva la hamburguesa tradicional a una experiencia multisensorial y sofisticada sin perder la esencia urbana y el espíritu neoyorquino que caracteriza a la marca. También ofrece la coliflor de New York Burger, asada al fuego y acompañada de una salsa especiada.

Con presencia en Madrid y Barcelona, los locales de New York Burger están diseñados para transmitir "esa conexión entre la ciudad que nunca duerme y el calor del fuego". Su última apertura, New York Burger Madnum, evoca el High Line y los diners de Manhattan. Desde su creación hace 16 años, la marca destaca que reafirma su compromiso "con lo que mejor sabe hacer: hamburguesas de verdad, a la brasa y con alma neoyorquina".