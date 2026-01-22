Final feliz para Boro: rescatado y de vuelta con su familia tras el accidente de Adamuz

Buenas noticias en una semana que ha conmocionado a todo un país. El perro Boro, desaparecido desde el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha sido localizado con vida en las inmediaciones del lugar del siniestro.

"Boro, el perro extraviado ha sido hallado por un grupo de Bomberos Forestales", comunicaban oficialmente. La familia está muy agradecida tras reencontrarse con el animal, al que se llevan a casa y lo van a cuidar "ya para toda la vida".

#FinalFeliz | A esta hora de la mañana, compartimos una buena noticia: Boro, el perro extraviado ha sido hallado por un grupo de #BomberosForestales de #EMAINFOCA #AccidenteFerroviarioAdamuz pic.twitter.com/fzVGa4zlaW — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) January 22, 2026

Boro viajaba en el tren de la compañía Iryo que descarriló en Adamuz cuando se desplazaba junto a su dueña y la hermana de esta. Ambas mujeres resultaron heridas en el accidente, una de ellas –que está embarazada– de gravedad, y fueron evacuadas para recibir atención médica. En el caos posterior al siniestro, el animal se escapó del lugar, visiblemente alterado tras el impacto.

Desde ese momento, Ana García –dueña del animal– denunció en televisión y redes sociales la desaparición del perro y pidió ayuda para localizarlo, ya que lo consideran uno más de la familia. "Ella está embarazada y se golpeó tratando de proteger a nuestro perro. Si no puedo hacer nada por ella ahora, al menos quiero encontrarlo", comunicó en televisión. Por ello, la búsqueda de la mascota se sumó a las labores de emergencia y rescate desarrolladas en la zona tras el accidente ferroviario.

Fue localizado vivo huyó al intentar ser rescatado

Boro ya había aparecido con anterioridad, en unas imágenes y durante la tarde anterior lo presenciaron pero huyó al intentar rescatarlo. Así lo confirmaron fuentes del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que participan en el dispositivo de búsqueda junto a la Guardia Civil. Sin embargo, no fue posible capturarlo, debido al miedo que sufre tras el accidente y a las adversas condiciones meteorológicas.

Autorización para acceder a la zona

En los días posteriores al siniestro, PACMA solicitó autorización para colaborar en la búsqueda del animal. El Ministerio del Interior permitió finalmente el acceso de tres miembros de la organización animalista a la zona del accidente, siempre escoltados por la Guardia Civil. En el operativo también participa una allegada de la familia de la mascota.

Las labores se han desarrollado en un área de difícil acceso, con terreno de monte y vegetación densa, lo que ha complicado el rastreo del animal. A ello se han sumado las condiciones meteorológicas adversas registradas en las últimas horas.

Avistamientos confirmados

Según ha explicado Javier Luna, presidente de PACMA, efectivos de la Guardia Civil han visto al perro en la zona del accidente, aunque no han logrado capturarlo. En uno de los intentos, el animal se escapó al monte cuando los agentes trataron de acercarse. Además, la fuerte lluvia registrada en la zona ha dificultado tanto la visibilidad como el seguimiento de su rastro.

Un guarda de campo localizó posteriormente a Boro bordeando una alambrada en el entorno conocido como la zona cero del accidente. Al intentar cogerlo, el perro volvió a escapar, huyendo monte a través. Los investigadores coinciden en que el animal se encuentra desorientado y muy asustado.

Desde PACMA han subrayado que Boro está vivo, un dato que consideran clave para mantener activo el operativo y centrar los esfuerzos en la dirección que tomó el animal tras su última huida. La Guardia Civil mantiene controlada la zona donde se produjo el último avistamiento.

Las autoridades y las organizaciones implicadas han pedido que no se acuda por iniciativa propia a la zona del accidente para evitar interferencias en el operativo y garantizar la seguridad de los equipos que trabajan sobre el terreno. La búsqueda continuará mañana, con toda la esperanza en lograr rescatar al animal para que pueda volver junto a su familia.