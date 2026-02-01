La letra del DNI no es aleatoria: el método exacto para saber cuál corresponde

El Documento Nacional de Identidad (DNI) español está compuesto por un código de ocho dígitos y una letra que identifica de manera única a cada ciudadano. Esta letra no refleja datos personales como familia, localidad o fecha de nacimiento, sino que se asigna siguiendo un algoritmo matemático definido por el Ministerio del Interior. Se divide el número del DNI entre 23 y, según el resto de esa división, se selecciona una letra concreta de una tabla oficial.

El número del DNI determina de forma directa qué letra le acompaña. No se trata de un proceso aleatorio, sino de una asignación basada en un cálculo matemático preciso. Al dividir los ocho dígitos del DNI entre 23, se obtiene un resto que siempre está entre 0 y 22. Cada número de resto se asocia con una letra específica según la tabla oficial, que descarta vocales como I y O y la consonante Ñ para evitar confusiones con los números 1 y 0 y la letra N.

Por ejemplo, si una persona tiene el número 12345678, al dividirlo entre 23 el resto es 14, por lo que la letra correspondiente será la Z. Así, su DNI completo sería 12345678Z, un identificador único válido dentro de España y en países donde el DNI español tiene reconocimiento, como los Estados miembros de la Unión Europea.

La tabla de letras

El sistema establece la correspondencia entre el resto de la división y la letra del DNI de la siguiente manera: 0 → T; 1 → R; 2 → W; 3 → A; 4 → G; 5 → M; 6 → Y; 7 → F; 8 → P; 9 → D; 10 → X; 11 → B; 12 → N; 13 → J; 14 → Z; 15 → S; 16 → Q; 17 → V; 18 → H; 19 → L; 20 → C; 21 → K y 22 → E.

De este modo, cada ciudadano recibe una letra única que permanece constante mientras conserve la nacionalidad española, complementando su número de DNI. Por su parte, el número de serie del DNI es la parte principal del documento y es intransferible. Aunque la letra sigue un patrón matemático, los números se asignan generalmente de manera secuencial, garantizando que cada persona cuente con un identificador único que no se repite en España.