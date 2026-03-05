Caldea propone una Semana Santa al ritmo de espectáculos, talleres wellness y bares acuáticos

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, Caldea, el centro de ocio termal más grande de los Pirineos, ha presentado una propuesta que combina naturaleza, desconexión y experiencias sensoriales. Esta iniciativa busca atraer a quienes desean disfrutar de un entorno único en el sur de Europa.

Según informó la dirección de Caldea, la propuesta incluye un enfoque inmersivo que va más allá del concepto tradicional de spa. El agua se convierte en el punto de encuentro donde se integran espectáculos, música en directo y experiencias sensoriales, creando un ambiente excepcional para los visitantes.

Uno de los eventos más destacados será 'YCE', un nuevo espectáculo que se llevará a cabo en la Gran Laguna. Este show, programado para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de abril, combinará acrobacias, música, iluminación y juegos de agua, ofreciendo una experiencia envolvente. Las funciones están programadas para las 21:40 horas y a las 11:40 horas en días específicos.

Además, las Champagne Sessions se ofrecerán del 2 al 5 de abril, permitiendo a los asistentes disfrutar de música en directo mientras degustan una copa dentro del agua. Esta actividad se desarrollará en horarios específicos, creando un ambiente de sofisticación y bienestar en el spa exclusivo para adultos.

Talleres y bienestar

La programación de Caldea también incluye una variada oferta de talleres wellness, accesibles con entradas rémium. Estos talleres están diseñados para enriquecer la experiencia de los visitantes, con actividades como el concierto de boles tibetanos, programado para el 3 y 5 de abril, y un taller de licuados para elaborar bebidas naturales.

Los visitantes podrán participar en un taller de exfoliación y mascarilla facial todos los días a las 15:00 horas, así como en sesiones de mindfulness programadas los lunes y domingos. Estas actividades buscan fomentar el bienestar y la relajación, complementando la experiencia termal.

Los bares acuáticos, ubicados en la Gran Laguna y en el spa adults-only, ofrecerán cócteles y bebidas sin necesidad de salir del agua. Este servicio refuerza el carácter lúdico y social de la propuesta, consolidando a Caldea como un referente en el ámbito del ocio termal.

Una escapada única

La propuesta de Caldea para esta Semana Santa se presenta como una oportunidad única para disfrutar de un entorno natural y de bienestar. Con actividades variadas y un enfoque innovador, el centro busca atraer a un público diverso que valore la integración de ocio y relajación.

La experiencia en Caldea promete ser multisensorial, invitando a los visitantes a fluir entre las actividades y disfrutar de un equilibrio perfecto entre entretenimiento y bienestar. Con estas iniciativas, el centro reafirma su posición como líder en el sector del ocio termal en Andorra.