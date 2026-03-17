El regalo perfecto para el Día del Padre: ideas prácticas si no sabes qué comprar

Llega el Día del Padre y con ello la incertidumbre de qué regalar para este día tan especial. Es difícil ser original y, a veces, no hace falta gastar mucho dinero ni tiempo en un regalo. Lo más valioso es el tiempo compartido, tiempo que, además, ofrece las pistas para realizar un buen regalo.

Las experiencias vividas en conjunto arrojan detalles sobre aquellos artículos que son imprescindibles en el día a día para esa persona o que son útiles en momentos de ocio. Lo importante es valorar aquellos regalos que no se compraría a sí mismo, pero sí los utilizaría en el caso de que se los regalaran.

Algunas ideas de regalos

La luz de lectura está diseñada para cuidar la vista, proporciona una luz suave y sin parpadeos ni reflejos que no produce cansancio incluso tras un uso prolongado. También se puede acompañar con algún libro.

Con una cafetera portátil no importa el momento ni el lugar; cualquier circunstancia es propicia para disfrutar de un café recién hecho. Si el problema era que en algunos sitios no se puede disponer de una cafetera, ya que la mayoría de ellas requieren estar conectadas a la red eléctrica para funcionar, la solución es ideal.

La elección de unas zapatillas adecuadas para correr puede determinar si se disfruta o no cada kilómetro. Por eso, numerosos corredores buscan modelos que mezclen confort, amortiguación y un buen agarre para proteger las articulaciones que por lo general suelen estar desgastadas.

Los proyectores portátiles han mejorado mucho su tecnología. Con baterías cada vez más potentes, mejores interfaces y la inclusión de inteligencia artificial este artículo puede valorarse para utilizar tanto en tiempo de ocio como para presentaciones en el trabajo.

La barba es un distintivo masculino que está de moda. Elegir llevar barba o no es una opción que no está exenta de cuidados. Los productos del cuidado de la barba como maquinillas de afeitar eléctricas, cepillos de barba o geles de protección del pelo pueden ser también una buena elección.