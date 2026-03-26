Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este sábado?

Este fin de semana España dará inicio al horario de verano. En la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, a las 02:00 los relojes se adelantarán a las 03:00. Mientras algunos expertos defienden la continuidad de la práctica, asociaciones y parte de la ciudadanía cuestionan su impacto en la salud y la vida cotidiana.

Físicos como José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, y Jorge Mira Pérez, de la Universidad de Santiago de Compostela, consideran que el cambio de hora cumple una función racional. Según Martín Olalla, permite adaptar la actividad humana a la luz solar estacional y favorece que las tardes de verano tengan más horas de ocio. Mira Pérez añade que mantener un ritmo horario común en la Unión Europea evita desajustes y confusión entre países.

Por su parte, Martín Perea, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea, señala que el adelanto de la hora beneficia al sector del ocio, ya que prolonga la luz disponible por la tarde, y facilita la normalización de la salida del sol.

Postura de asociaciones y gobierno

En contraste, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) defiende fijar el horario de invierno. Su presidente, César Martín, argumenta que es la opción más adecuada desde el punto de vista médico y reclama que el Consejo Europeo continúe abordando esta cuestión.

El año pasado, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, reabrió debate y anunció que propondrá a la Unión Europea eliminar el cambio horario estacional. La iniciativa se basaba en la falta de ahorro energético comprobable y en los efectos negativos sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos. Según Sánchez, las encuestas mostraban un rechazo mayoritario de los europeos al cambio bianual de hora.

Por ello, Libertad Digital salió a la calle para preguntar a los ciudadanos qué opinaban sobre el anuncio. Algunos preferían mantener un horario fijo, mayoritariamente el de invierno, por comodidad y adaptación al sueño. Otros valoraban el horario de verano por permitir aprovechar más la luz y prolongar las actividades al aire libre. En ese momento, también se percibió cierto escepticismo sobre las intenciones políticas detrás del debate, con ciudadanos que consideraban la discusión como una estrategia comunicativa más que una necesidad real.

Impacto en la salud y el sueño

El adelanto de una hora altera el ritmo circadiano, afectando la producción de melatonina y cortisol, hormonas que regulan el sueño y el estrés. Según declaraciones del psicólogo Andrés Herraiz Fernández a Libertad Digital, estas alteraciones pueden provocar fatiga, irritabilidad, dificultades de concentración y cambios en la regulación emocional. Sin embargo, los efectos suelen normalizarse en pocos días, aunque las personas con trastornos del sueño o cronotipos nocturnos son más vulnerables.

Para minimizar los impactos, los expertos recomiendan ajustar gradualmente los horarios de sueño antes del cambio, exponerse a luz solar por la mañana, mantener rutinas regulares, practicar ejercicio y limitar el consumo de cafeína o el uso de pantallas antes de dormir.

Historia y contexto del horario en España

España adoptó por primera vez el cambio de hora en 1918, aunque de forma intermitente hasta que se consolidó en 1940, alineándose con Alemania y otros países de Europa Central. En los años 70, la crisis del petróleo impulsó la instauración del horario de verano. Actualmente, la Comisión Europea establece de manera uniforme las fechas del cambio de hora hasta 2026, con adelantos en marzo y retrasos en octubre.