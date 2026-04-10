De capricho a institución social: la verdadera historia del té de las cinco

Si pensamos en Inglaterra, es difícil no imaginar una taza de té humeante acompañada de delicados pastelillos. Sin embargo, esta escena tan icónica no es una tradición ancestral, sino el resultado de una solución práctica a un problema cotidiano: el hambre a media tarde.

En la Inglaterra del siglo XIX, la rutina alimentaria distaba mucho de la actual. La aristocracia solía hacer solo dos comidas principales al día: un desayuno abundante por la mañana y una cena formal que se servía cada vez más tarde, a menudo alrededor de las ocho o incluso las nueve de la noche.

Este horario generaba un vacío de muchas horas sin ingerir alimentos. Para una sociedad que valoraba la etiqueta, pero también el confort, aquella espera podía resultar incómoda, especialmente en jornadas sociales largas y poco activas físicamente.

El "desmayo" de media tarde

Fue en este contexto cuando apareció Anna Maria Stanhope, dama de compañía de la reina Victoria. A comienzos de la década de 1840, la duquesa comenzó a experimentar lo que describía como un sinking feeling, una sensación de debilidad y desánimo que aparecía a media tarde.

Lejos de resignarse, decidió ponerle remedio de forma sencilla pero eficaz: pedir a sus sirvientes una bandeja con té, pan con mantequilla y algunos dulces para tomar en sus aposentos. Lo que comenzó como una solución práctica pronto se convirtió en un pequeño placer diario.

De capricho privado a ritual social

El siguiente paso fue casi inevitable. La duquesa empezó a invitar a sus amigas a acompañarla en estas meriendas improvisadas. Aquellas reuniones dejaron de celebrarse en la intimidad de sus habitaciones y pasaron a los salones, convirtiéndose en encuentros sociales cada vez más sofisticados.

Así nació el germen del llamado Afternoon Tea: una pausa elegante en mitad de la jornada que combinaba conversación, moda y gastronomía ligera. La costumbre se extendió rápidamente entre la alta sociedad de Londres, siempre ávida de nuevas formas de socialización.

El espaldarazo definitivo llegó cuando la propia reina Victoria adoptó esta práctica. Su influencia convirtió el té de la tarde en una auténtica institución social.

A partir de ese momento, el ritual adquirió normas, horarios y una estética muy definida. No se trataba solo de comer, sino de mostrarse: lucir vestimenta, vajillas de porcelana y refinamiento. El té dejó de ser únicamente una bebida para convertirse en un símbolo de estatus.

Un menú que hizo historia

Con el tiempo, el Afternoon Tea se estructuró en torno a una serie de elementos que aún hoy se consideran imprescindibles.

En primer lugar, los sándwiches de miga, finos y sin corteza, normalmente rellenos de pepino, huevo o salmón. Después, los clásicos scones, servidos con nata y mermelada. Y, por último, una selección de pequeños dulces y pasteles.

Todo ello acompañado, por supuesto, de té negro servido en elegantes teteras, a menudo con leche o limón al gusto.

De la aristocracia a la clase trabajadora

Aunque nació en los círculos más exclusivos, la costumbre no tardó en adaptarse a otros estratos sociales. Así surgió el llamado High Tea, una versión más contundente que se servía al final de la jornada laboral.

A diferencia del refinado tentempié de la aristocracia, este incluía platos más sustanciosos como carnes, quesos o alimentos calientes, convirtiéndose en una comida principal para la clase trabajadora.

Un legado que perdura

Hoy en día, el ritmo de vida ha transformado esta tradición. La cena se ha adelantado y el té de la tarde suele reservarse para ocasiones especiales o fines de semana.

Sin embargo, su esencia sigue intacta. Más allá de la ceremonia, la "hora del té" representa una pausa necesaria, un momento para detenerse, socializar y recargar energías.

Y cada vez que alguien sucumbe a ese pequeño antojo de media tarde, está, sin saberlo, rindiendo homenaje a la duquesa de Bedford que simplemente decidió no pasar hambre hasta la noche.