La increíble historia del paraguas: de símbolo divino a objeto odiado en Londres

Hoy es un objeto cotidiano, casi olvidado hasta que empieza a llover. Sin embargo, la historia del paraguas es una de las más curiosas transformaciones culturales: de símbolo sagrado y exclusivo a accesorio ridiculizado en las calles. Su evolución refleja cambios sociales, tecnológicos y hasta económicos a lo largo de los siglos.

Un símbolo de poder en la Antigüedad

El origen del paraguas se remonta a civilizaciones antiguas como China o Egipto, donde no se utilizaba para la lluvia, sino como protección solar. En el Antiguo Egipto, los faraones se cubrían con parasoles sostenidos por sirvientes, lo que simbolizaba su conexión con lo divino. La sombra que proyectaban era considerada un privilegio reservado a la élite.

En Asia, especialmente en China, estos objetos alcanzaron un alto grado de sofisticación. Fabricados con seda y madera, también servían como indicador de estatus: el color, el tamaño o incluso el número de niveles del parasol reflejaban la jerarquía social de quien lo portaba.

De accesorio de lujo a objeto práctico

Con el paso del tiempo, el paraguas llegó a Europa, donde fue adoptado inicialmente por las clases altas como un complemento de moda. Durante el Renacimiento, su uso se extendió entre las mujeres aristocráticas, que lo empleaban para proteger su piel del sol.

El gran cambio se produjo en el siglo XVIII, cuando comenzaron a fabricarse modelos impermeables pensados para la lluvia. En París, el comerciante Jean Marius popularizó un diseño plegable que facilitaba su transporte y uso diario. Incluso surgió un sistema de alquiler de paraguas en la ciudad, lo que demuestra hasta qué punto se había integrado en la vida urbana.

El rechazo británico

Mientras en Europa continental el paraguas ganaba aceptación, en Londres la situación era muy distinta. Allí, su uso —especialmente entre hombres— era visto como algo ridículo, innecesario y poco masculino. La idea de protegerse de la lluvia chocaba con la mentalidad de una sociedad que valoraba la resistencia y la sobriedad.

En este contexto aparece la figura de Jonas Hanway, considerado el primer hombre en utilizar paraguas de forma habitual en la ciudad. Su decisión le convirtió en objeto de burlas, insultos e incluso agresiones. Durante años, caminar bajo la lluvia con un paraguas era un acto casi provocador.

Un conflicto económico

El rechazo no era solo cultural. Los cocheros de carruajes veían el paraguas como una amenaza directa a su negocio. En días de lluvia, muchas personas optaban por alquilar transporte para no mojarse. Si el paraguas se popularizaba, ese ingreso desaparecía.

Por ello, estos trabajadores se convirtieron en algunos de sus mayores detractores. Se cuenta que llegaron a increpar e incluso agredir a Hanway, viendo en su comportamiento un peligro para su sustento.

De la burla a la aceptación

Con el tiempo, la utilidad del paraguas se impuso al prejuicio. A finales del siglo XVIII, su uso comenzó a normalizarse en Inglaterra. Lo que antes era motivo de burla pasó a ser un signo de practicidad.

En el siglo XIX, con mejoras en los materiales y el diseño, el paraguas se convirtió en un accesorio habitual, especialmente entre las clases urbanas. De hecho, acabó formando parte de la imagen clásica del caballero británico.

Un objeto con historia

El paraguas ha pasado de ser un símbolo de poder divino a una herramienta cotidiana, atravesando etapas de lujo, rechazo y aceptación. Su historia demuestra cómo un objeto aparentemente simple puede estar cargado de significado social y cultural.

Hoy, abrir un paraguas es un gesto automático. Pero durante siglos, hacerlo implicaba estatus, moda… o incluso valentía frente a la opinión pública.