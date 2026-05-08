Adiós a la humedad y el moho en la ropa con el sencillo truco del vaso de sal

La humedad en armarios y cajones es un problema habitual en muchas viviendas, especialmente en zonas con climas húmedos o en habitaciones con poca ventilación. Este exceso de humedad puede provocar malos olores, sensación de encierro e incluso la aparición de moho en la ropa. Frente a ello, uno de los remedios caseros más utilizados es colocar un vaso con sal en el interior del armario.

El principio de este método se basa en una propiedad natural de la sal: su capacidad para absorber la humedad del ambiente. Al actuar como un deshumidificador casero, la sal ayuda a captar parte del agua presente en el aire, reduciendo así la humedad relativa dentro de espacios pequeños y cerrados.

Cómo actúa la sal en espacios cerrados

La sal gruesa o sal marina es una sustancia higroscópica, lo que significa que tiene la capacidad de atraer y retener moléculas de agua del aire. Cuando se coloca en un recipiente abierto dentro de un armario, comienza a absorber la humedad del entorno de forma progresiva.

Con el paso del tiempo, es habitual observar que la sal se apelmaza o incluso acumula líquido en el fondo del recipiente. Este cambio indica que ha estado captando humedad del ambiente, especialmente en espacios donde la ventilación es limitada.

Este efecto contribuye a mantener la ropa más seca y a reducir la aparición de olores asociados a la humedad.

Beneficios del método del vaso con sal

El uso de sal como absorbente de humedad se ha extendido por su sencillez y bajo coste. Entre sus principales ventajas destacan:

Reducción de la humedad ambiental: ayuda a disminuir el exceso de agua en el aire en espacios cerrados.

ayuda a disminuir el exceso de agua en el aire en espacios cerrados. Prevención de malos olores: al reducir la humedad, se limita la aparición del olor a cerrado en armarios y cajones.

al reducir la humedad, se limita la aparición del olor a cerrado en armarios y cajones. Menor riesgo de moho: dificulta la proliferación de hongos en textiles y superficies.

dificulta la proliferación de hongos en textiles y superficies. Método económico: no requiere dispositivos eléctricos ni productos químicos.

En algunos casos, este sistema se complementa con otros elementos naturales como el romero o aceites esenciales, que aportan aroma y pueden contribuir a repeler insectos en espacios como zapateros o armarios.

Cómo se utiliza correctamente

El método es sencillo y puede aplicarse con materiales básicos del hogar. Basta con colocar sal gruesa en un recipiente abierto y situarlo dentro del armario. El proceso habitual consiste en:

Utilizar un vaso, cuenco o frasco pequeño.

Llenarlo hasta la mitad con sal gruesa.

Colocarlo en una esquina del armario o zona con mayor humedad.

Revisarlo periódicamente para comprobar su estado.

Cuando la sal se humedece en exceso o se endurece, es necesario sustituirla o renovarla para mantener su eficacia.

En algunos hogares, la sal se combina con ramas de romero o aceites esenciales. El romero contiene compuestos aromáticos que pueden ayudar a reducir olores y aportar un aroma más fresco al interior del armario.

También se utilizan otras sustancias como la lavanda o el eucalipto en pequeñas cantidades, generalmente añadidas en forma de gotas sobre la sal o colocadas en bolsas de tela junto al recipiente.

Limitaciones del método

Aunque el vaso con sal puede ser útil en espacios reducidos, no sustituye a sistemas de deshumidificación más avanzados. Su efecto es limitado y depende del nivel de humedad del entorno.

En casos de humedad elevada o problemas estructurales en la vivienda, este método actúa únicamente como apoyo, pero no resuelve el origen del problema. Además, su eficacia es menor en habitaciones grandes o con ventilación constante, donde la concentración de vapor de agua es más alta.

Otros remedios caseros para la humedad

Junto a la sal, existen otros recursos domésticos utilizados para combatir la humedad en espacios cerrados. El bicarbonato de sodio y el carbón vegetal son dos de los más habituales, ya que también tienen capacidad para absorber olores y parte de la humedad ambiental.

Mantener una correcta ventilación del armario, evitar guardar ropa húmeda y abrir las puertas durante unos minutos al día son hábitos que complementan estos métodos y ayudan a conservar un ambiente más seco.