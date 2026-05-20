El error más común al trasplantar tus plantas y cómo evitar que mueran

El trasplante es uno de los procesos más delicados para cualquier planta. Aunque a simple vista parezca un simple cambio de maceta, supone una alteración completa de su entorno: cambian el sustrato, la humedad, el espacio disponible y hasta la exposición de las raíces al aire. Hacerlo correctamente puede impulsar el crecimiento de la planta durante meses. Hacerlo mal, en cambio, puede frenar su desarrollo o incluso dañarla de forma irreversible.

Saber cuándo trasplantar, qué maceta elegir y cómo manipular el cepellón son algunos de los factores que marcan la diferencia. También influyen el momento del año y el estado general de la planta antes de iniciar el proceso.

De hecho, es importante saber que no todas las plantas necesitan ser trasplantadas cada año. La necesidad depende del ritmo de crecimiento, del tamaño de las raíces y del estado del sustrato. Hay varias señales claras que indican que ha llegado el momento de cambiarla de maceta.

La más habitual es la aparición de raíces por los agujeros de drenaje o sobre la superficie de la tierra. También es frecuente que el agua atraviese el sustrato demasiado rápido al regar, señal de que apenas queda espacio libre entre las raíces.

Otro síntoma habitual es que la planta deje de crecer durante la época de desarrollo, especialmente en primavera y verano. En algunos casos incluso pierde estabilidad y la maceta comienza a volcarse por el peso de las hojas.

Los especialistas recomiendan realizar el trasplante a finales del invierno, en primavera o a principios de otoño. Son momentos en los que la planta tiene más capacidad para adaptarse y desarrollar nuevas raíces.

Por el contrario, conviene evitar los trasplantes en pleno invierno o durante episodios de calor extremo, ya que el estrés térmico puede dificultar la recuperación.

El error más común: elegir una maceta demasiado grande

Uno de los fallos más habituales consiste en pasar la planta a una maceta excesivamente grande pensando que así crecerá más rápido. Sin embargo, esto puede provocar el efecto contrario.

Cuando sobra demasiado espacio, el sustrato retiene más humedad de la necesaria y aumenta el riesgo de pudrición de raíces. Por eso, los expertos aconsejan escoger un recipiente solo entre 2 y 5 centímetros más ancho que el anterior.

También es fundamental que la nueva maceta tenga agujeros de drenaje. Sin salida para el agua, el exceso de humedad termina asfixiando las raíces.

En el caso de utilizar cubremacetas decorativos sin agujero, la recomendación es introducir dentro una maceta interior con drenaje y retirarla durante el riego para permitir que escurra correctamente.

Cómo preparar la planta antes del trasplante

El estado del sustrato influye directamente en la facilidad del trasplante. Por eso, se recomienda regar la planta unas horas antes del cambio de maceta. La tierra debe estar húmeda, pero no empapada.

Esto ayuda a que el cepellón salga compacto y reduce el riesgo de rotura de raíces. Si la maceta está muy ajustada, puede presionarse suavemente por los laterales o golpear ligeramente la base para facilitar la extracción.

Una vez fuera, conviene revisar las raíces. Si forman una masa compacta alrededor del cepellón, es recomendable desenredarlas ligeramente con los dedos para estimular el crecimiento hacia el nuevo sustrato.

El paso a paso para un trasplante correcto

Antes de colocar la planta en la nueva maceta, se aconseja añadir una pequeña base drenante con bolas de arcilla expandida, grava o piedra volcánica. Después se incorpora una primera capa de sustrato nuevo.

La planta debe quedar a la misma altura que tenía anteriormente. Enterrar demasiado el tallo o dejar las raíces demasiado expuestas puede afectar a su desarrollo.

Una vez centrada, se rellenan los huecos laterales con sustrato fresco, presionando ligeramente con los dedos para eliminar bolsas de aire sin compactar en exceso la tierra.

El proceso termina con un riego abundante hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Esto ayuda a asentar el nuevo sustrato y mejora el contacto con las raíces.

Qué hacer después del trasplante

Los primeros días son clave para la recuperación. Durante una o dos semanas, la planta debe mantenerse en una zona luminosa pero protegida del sol directo y de las corrientes de aire.

También se recomienda no aplicar fertilizantes durante el primer mes. El sustrato nuevo ya contiene nutrientes suficientes y un exceso de abono podría dañar las raíces recién adaptadas.

En plantas de crecimiento rápido, como potos o monsteras jóvenes, el trasplante suele repetirse cada 12 o 18 meses. Otras especies de crecimiento lento, como sansevierias o cactus, pueden permanecer varios años en la misma maceta sin problemas.