"De cara a la vejez improvisar no es lo mejor"

La esperanza de vida ha crecido notablemente durante los últimos siglos y cada vez un mayor porcentaje de la población alcanza una edad avanzada. Esta realidad implica la necesidad de una planificación tanto a nivel individual como colectivo, así como una correcta coordinación y un cambio cultural profundo.

Un asunto que ha motivado el nacimiento de la Asociación Iberoamericana de Longevidad Inteligente (AILI). Una entidad sin ánimo de lucro y de interés general dirigida a promover una nueva cultura del envejecimiento promoviendo su planificación estratégica en un espacio de más de 500 millones de personas. Su presentación oficial, que va a tener lugar el martes 9 de junio en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, va a reunir a figuras relevantes del ámbito de la longevidad a nivel nacional e internacional.

La impulsora y presidenta de este proyecto es la jurista especializada en tecnología aplicada al derecho y autora de El Arte de Envejecer Sabiamente (El libro que todos los hijos deberían regalar a sus padres y todos los padres deberían regalar a sus hijos), María Jesús González-Espejo, que lleva años trabajando en conectar longevidad, economía, sociedad y planificación vital. Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, afirma que "vivimos una transformación demográfica sin precedentes y el aumento de la esperanza de vida representa una enorme oportunidad social y económica, pero también un gran reto para nuestras instituciones, empresas y ciudadanos".

Respecto a la puesta en marcha de AILI, González-Espejo indica que "las personas del ámbito hispánico tenemos en común que nos gusta más improvisar que planificar y ese enfoque puede tener muchas ventajas en una sociedad tan cambiante y tan rápida como la que vivimos, pero de cara a la vejez no es lo mejor", por lo que "vimos la necesidad de transformar la cultura de improvisación a una de planificación, por lo que decidimos unir fuerzas". La también fundadora y CEO de Matura Club y de la revista digital Maturalmente destaca que "los países del norte de Europa han tenido sociedades tradicionalmente más individualistas frente a la nuestra en la que la familia cumplía un rol tan importante que casi no era tan necesario la asistencia estatal, ya que la familia cubría los roles de cuidado al mayor". Pero subraya que "nuestras sociedades están evolucionando muy rápidamente hacia el individualismo", por eso "urge que el individuo aprenda a prepararse y a hacer las cosas él solo y las haga muy bien para que cuando sea mayor tenga ahorros suficientes, viva en el lugar adecuado en una vivienda bien adaptada, tenga hechos sus deberes jurídicos, no tenga conflictos graves con sus familiares, etc.". En resumen, que "tenga una buena vida porque ha decidido bien en el momento correcto".

Por otro lado, respecto al papel de los gobiernos (municipales, autonómicos, estatales) también ha subrayado la relevancia de las denominadas zonas azules, un concepto acuñado por el demógrafo belga Michel Poulain que alude a "la importancia del territorio para promover la longevidad". Un asunto sobre el que las autoridades tienen mucha capacidad de actuación diseñando territorios en los que se "favorece la participación del mayor, donde no hay contaminación, donde el urbanismo es afable, donde las viviendas están adaptadas…". González-Espejo incide que la pretensión de AILI se orienta a "convertirnos en una especie de enciclopedia en la que se comparten las buenas prácticas tanto privadas como públicas en el campo de apoyar la prevención en materia de envejecimiento y la mejor longevidad de la ciudadanía, de forma que cualquier político o empresa que esté buscando una solución, pueda encontrarla en nuestra plataforma".

Acto de presentación oficial y participantes

La presentación oficial de la Asociación Iberoamericana de Longevidad Inteligente (AILI) tendrá lugar el martes 9 de junio, de 17:00 a 20:30, en la sala Luis García Berlanga de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Se puede asistir libremente registrándose en https://asociacionlongevidad.org/blog/acto-presentacion-oficial-aili-madrid-2026.

El programa reúne a algunos de los nombres más relevantes del sector de la longevidad a nivel nacional e internacional:

· Ponencia magistral de Michel Poulain, demógrafo y fundador de Blue Longevity Zones (en inglés)

· Intervención de Juan Martín, director del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE)

· Presentación oficial de AILI a cargo de su presidenta, María Jesús González-Espejo, CEO del Instituto de Smart Ageing

· Dos mesas redondas sobre salud, hábitos, empresa, talento senior y sociedad longeva

· Conexión en directo con los embajadores AILI en México, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica

· Ponencia de clausura de Pablo Gómez Tavira, viceconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid

Un ecosistema compartido entre España, Portugal e Iberoamérica

AILI nace para conectar a profesionales, empresas, instituciones y ciudadanos de todo el espacio iberoamericano. Una red de embajadores y colaboradores en distintos países impulsa proyectos internacionales y fortalece la cooperación entre territorios hispanohablantes y Portugal.

Su misión consiste en promover el bienestar integral y el envejecimiento inteligente desde una perspectiva preventiva, educativa y social. El objetivo final se basa en la construcción de un modelo iberoamericano de longevidad activa, consciente y sostenible en el que envejecer bien no sea un privilegio, sino un derecho.